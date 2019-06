Els aparelladors inauguren nova seu avui a l'antiga oficina de Caixa Manresa a la Plana

El vermell de la moqueta corporativa, on destaquen en blanc les lletres A (d'aparelladors), és un dels elements distintius de la nova seu del col·legi d'aparelladors a Manresa. S'inaugurarà avui, a 2/4 de 8 del vespre. La delegació al Bages, Berguedà i Anoia passa de ser a la tercera planta del número 6 de la Plana de l'Om a ocupar els baixos on hi havia hagut originàriament una oficina i l'espai de borsa de la desapareguda Caixa Manresa. Els aparelladors van comprar el local el desembre del 2017 per 320.000 euros.

Cristian Marc Huerta, delegat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació al Bages, Berguedà i Anoia, recorda que el principal objectiu del canvi de seu és guanyar una visibilitat que ara no tenen perquè on s'han estat tots aquests anys són uns despatxos interiors. La nova seu els ho permetrà, i també els servirà per obrir-se a la ciutat. «Farem exposicions, cursos de formació contínua, conferències... El col·legiat tindrà una taula per estendre els plànols i reunir-se amb els seus clients. Hi haurà wifi i en breu ampliarem l'horari d'atenció, que el 2007 vam reduir a conseqüència de la crisi».

«Dinamitzar el nucli antic»

A més d'aconseguir que la ciutadania els conegui –hi ha qui avui en dia encara els confon amb els arquitectes, recalca Huerta-, hi afegeix la voluntat de «dinamitzar el nucli antic» fruit del seu «compromís amb la ciutat», amb l'objectiu que «faci taca d'oli».

La inauguració, avui, amb la presència de l'alcalde en funcions, Valentí Junyent; el regidor d'Urbanisme i Llicències en funcions, Marc Aloy; i el president del col·legi, Jordi Gosalves, inclourà el tall de cinta i una obertura de la porta amb sorpresa, «molt catalana i original». A l'interior, hi haurà un pica pica, els parlaments i una exposició sobre les escultures urbanes de l'aparellador Jaume Soldevila. A partir de demà, jornada en què se celebrarà un sopar dels col·legiats, la nova seu ja obrirà portes. A la posada de llarg d'avui s'hi han convidat els diferents col·legis professionals, gremis i ens empresarials de la ciutat.

Huerta recorda que la de les comarques del Bages i Berguedà, on es va afegir posteriorment l'Anoia, va ser la segona delegació que es va constituir, fa 31 anys, a Catalu-nya. Al seu costat n'hi ha cinc més, amb la seu central a Barcelona. En total, el col·legi té més de 7.300 col·legiats. A la delegació de la capital del Bages en són 315. Huerta fa quatre anys que n'és el delegat, amb la previsió que ho sigui quatre més, atès que aquest mes hi ha eleccions i la seva ha estat l'única candidatura que s'ha presentat. Abans d'ell, la van presidir Antoni Casas, Jaume Juanola, Jaume Arimany i Joan Carles Batanés. Recorda que, al costat de Casas, els impulsors van ser Xavier Jovés, Jordi Bonet i el malaguanyat Àlex Mazcuñán, que dona nom a un premi que lliura la delegació cada dos anys.

Els baixos de la seu feia més de tres anys que estaven buits. Pel que fa als tres despatxos que tenen al tercer pis els aparelladors, que són de propietat, Huerta explica que ja hi ha algú interessat.