Dos joves d'Ampans caminaran 600 km durant 30 dies per a la inclusió

Un jove de Manresa i una de Vic faran tot el recorregut de la Transpirinaica Social i Solidària, que comença aquest dijous a Cabo Higuer (Gipúscoa) i que acabarà d'aquí 30 dies al Cap de Creus. Els dos joves formen part del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central, una iniciativa del SOC gestionada per Ampans i Intermèdia, que acompanya joves que han abandonat la seva formació de forma prematura i els ofereix itineraris per a desenvolupar el seu futur professional o bé retornar al sistema educatiu.

La Transpirinaica Social i Solidària és una marxa de sensibilització a favor de la inclusió social que durant un mes recorre 600 quilòmetres. Tot i durar un mes, només uns quants fan la travessa sencera, la majoria hi participen durant una setmana i d'altres durant dos o tres dies. D'aquesta forma hi acabaran participant un total de 300 joves i 200 educadors de més de 30 entitats del País Basc, Catalunya, Andorra, Aragó i Navarra.

La Transpirinaica Social i Solidària és una entitat sense ànim de lucre que neix de la voluntat d'integració i sensibilització per a la inclusió. Un projecte educatiu als Pirineus, on es posa en contacte joves, educadors, institucions i empreses per compartir vivències i creixement personal. Un espai igualitari per a joves que en molts casos estan en situació de vulnerabilitat.