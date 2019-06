ERC i JxManresa tanquen el pacte per a un govern «fort i estable» de 16 regidors

Esquerra i Junts per Manresa presentaran públicament divendres a la tarda el pacte per al mandat 2019-2023 a l'Ajuntament de Manresa d'un govern que ambdues forces volen «fort i estable». L'origen del govern conjunt entre ambdues formacions es remunta a l'11 de juny del 2015, quan Convergència i ERC van rubricar, al carrer del Balç, l'Acord d'Investidura i Governabilitat.

Divendres a la tarda la presentació de l'acord canviarà d'escenari i es farà al parc de la Seu. Serà la segona vegada des de la recuperació de la democràcia que hi haurà un canvi d'alcalde durant el mandat en curs. La primera va ser el 2006, quan Jordi Valls va deixar l'Ajuntament per ser conseller de Treball i Indústria de la Generalitat i la vara de comandament va ser per a Josep Camprubí. En aquell cas, el traspàs no estava programat i es feia entre polítics del mateix partit. En aquest mandat serà quan per primer cop s'aplica la fórmula d'alcaldia compartida entre dues forces de govern amb el relleu previst per al juny del 2020.

Malgrat aquestes singularitats, republicans i exconvergents ja tenen una experiència de 3 anys i mig de govern conjunt, que ha estat qualificada públicament de satisfactòria per ambdues parts. Fins al gener del 2016 no hi havia cap precedent d'una coalició de govern entre Convergència i ERC a Manresa. Al carrer del Balç i amb tota la solemnitat que requeria una jornada que l'alcalde, Valentí Junyent, va qualificar d'«històrica» es va signar l'acord de govern entre CDC i ERC. El que es presentava era un acord de govern entre CDC i ERC, no de CiU i ERC. Ara és d'ERC i Junts per Manresa. En aquell ocasió, l'alcalde Junyent va dir que les peces estaven quadrades perquè fos «un govern fort al servei de la ciutat».

Ara, ERC ha assegurat que l'objectiu és «confeccionar un govern fort, amb 16 regidors i regidores, capaç de tirar endavant, des del primer dia, els reptes i les polítiques socials que requereix Manresa, així com polítiques de caràcter nacional».

Si el gener del 2016 s'insistia en la necessitat de la fortalesa del govern «perquè la ciutat pugui fer un salt endavant». Ara, el candidat més votat, Marc Aloy, ha destacat que cal teixir complicitats des del primer dia i pensar, també, «en la cohesió del nou equip de govern, que tindrà moltes cares noves».

Per part de Junts per Manresa es destaca que es tracta d'un projecte continuista amb les mateixes dues forces que van fer possible el govern municipal el darrer mandat. Consideren que la generositat ha estat tant d'Esquerra acceptant una alcaldia compartida com també seva per assumir la proposta de tres anys d'alcaldia per als republicans i un per a Junyent.

Els pilars de l'acord del gener del 2016 i de l'actual podrien ser similars. Així, si llavors es va dir que el pacte reforçava «l'estabilitat» i s'assegurava que, malgrat que CiU i ERC sumaven 16 dels 25 regidors, la voluntat era no ser un corró, ara el plantejament segurament no serà diferent.

