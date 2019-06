Els estudiants de la regió central inicien la 'sele' amb un «fàcil» examen de castellà

Més fàcil del que esperaven i assequible. Així els va semblar l'examen de Llengua i literatura castellana a la majoria d'estudiants de la Catalunya Central preguntats per aquest diari en la primera jornada de les proves de selectivitat, que van començar ahir al matí i seguiran avui i demà.

A un quart d'11 el gruix d'alumnes que s'examinaven a la UPC de Manresa ja havien sortit de l'aula i feien temps a les portes del centre fins al proper examen, a les 11, de Llengua i literatura catalana. Els comentaris coincidien que el de castellà «ens ha anat molt bé, era fàcil». La prova va estar marcada per un conte de Jorge Luis Borges, «El disco» (opció A), i un article periodístic de Lola Pons a El País, «Lo que nadie quiere» (opció B). En la primera opció, la menys escollida pels alumnes, la part d'expressió escrita demanava fer un text descriptiu sobre les possibilitats que ofereixen les xarxes socials per mostrar aspectes de la nostra vida, mentre que en la B es demanava escriure un text argumentatiu sobre l'elecció, per motius vocacionals, d'estudis universitaris de poca ocupabilitat.

Malgrat que pràcticament tots els estudiants preguntats asseguraven haver-se preparat bé, «més que per a altres exàmens», i haver treballat molt tot el que sortia a examen durant el curs, hi havia una pregunta que els va descol·locar. Havien d'escriure una seqüència gramatical –de màxim 20 paraules– que inclogués quatre elements segons la seva funció morfosintàctica: un adverbi inter-rogatiu, un nom no comptable, un verb transitiu i un complement predicatiu. Judit Vacas, Mireia Sánchez i Maria Casas, estudiants de l'institut Lluís de Peguera de Manresa que s'examinaven a la UPC, estaven convençudes d'haver fallat algun dels quatre elements de la pregunta. Clàudia Fornell, de l'IES Lacetània i que feia les proves al seu mateix institut, també creia haver-se equivocat en aquesta pregunta: «L'any passat no vam fer res de sintaxi», destacava.

Així mateix, Lluc Castellar, de l'IES Gerbert d'Aurillac, també havia trobat difícil la pregunta. «Però per la resta he trobat fàcil aprovar l'examen», deia. El mateix comentaven tres alumnes de l'institut Sant Ramon de Cardona a les portes de la UPC mentre feien temps per entrar al següent examen, el de Llengua i literatura catalana, que va començar a les 11 del matí i en què hi van ser presents Salvador Espriu i un text sobre l'extinció de les abelles. Xavi Moraleda, Ruth Mármol i Júlia Méndez dubtaven de les seves respostes a l'hora d'escriure la seqüència gramatical en castellà.



Els poemes, més complicats

De les lectures obligatòries, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre «Los niños tontos», d'Ana María Matute, i de tres poemes de Pedro Salinas, Luis Cernuda i Blas de Otero, recollits a la segona antologia de la poesia espanyola. Carla Sierra, de Lacetània, explicava que havia escollit l'opció B perquè «la part de literatura era més senzilla». Arnau Carmona, estudiant del Pius Font i Quer i que feia la sele al Lacetània, també s'havia decidit per l'opció B ja que a la A hi havia dues preguntes dels poemes esmentats i «eren més complexes».