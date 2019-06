L'ou com balla torna a la Seu amb novetats

L'ou com balla de l'any passat

El proper dijous 20 de juny, dia del Corpus, a les 10.45h es presentarà i beneirà l'ou com balla al claustre la Seu de Manresa. Enguany, s'hi incorporarà una novetat: tres dels quatre carrers del claustre estaran coberts de catifes de serradures pintades amb motius del Corpus.

L'any passat es va recuperar la tradició de l'Ou com balla, que feia més de 35 anys que s'havia suprimit. Un grup de manresans vinculats a l'associacionisme van proposar-ne la recuperació i, amb el suport de la basílica, van instal·lar una font al claustre neogòtic de la Seu. La iniciativa va ser molt ben rebuda i recolzada per part dels manresans i visitants del temple.



La tradició de l'Ou com balla

Es creu que l'origen d'aquesta tradició gira entorn els segles XV i XVII a la Catedral de Barcelona i, des d'aquí, es va anar estenent. Aquesta pràctica es duu a terme 60 dies després del Diumenge de Resurrecció, el dia del Corpus. La interpretació més estesa és que l'ou simbolitza l'Eucaristia durant el Corpus i la forma de l'aigua el calze de sang de Crist. Hi ha altres teories segons les quals l'ou, l'aigua i les flors que decoren la font simbolitzen la plenitud de la primavera.



Les catifes de flors

En moltes poblacions, la processó de Corpus i el seu seguici passen per sobre de catifes de flors tot imitant el que està passant a la natura. Les catifes són obres d'art naturals, mandales que es destrueixen quan s'acaba el Corpus. Fins als anys 60 hi havia la tradició de crear catifes de flors a la baixada de la Seu i enguany s'ha decidit recuperar aquesta pràctica modificant-ne la ubicació per garantir-ne la durada durant tot el Corpus.