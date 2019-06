Manresa porta al parc de la Seu per Sant Joan una revetlla nocturna amb sopar i música

Una gran revetlla nocturna al parc de la Seu de Manresa amb sopar i música que doni continuïtat a l'arribada de la Flama del Canigó i a la Revetlla infantil sense petards i que, alhora, esdevingui un referent al territori. És el que han presentat aquest migdia de dijous, al mateix parc de la Seu, els organitzadors de la iniciativa, que l'any passat ja va viure una reeixida estrena organitzada per dos establiments del Centre Històric (Vermuteria Santa Rita i Bar Toni's) i l'Espai Rubiralta, a la qual s'ha afegit enguany l'Ajuntament amb la intenció de donar-li continuïtat i ressò, tal com ha destacat la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, en la presentació.

La revetlla nocturna al parc de la Seu del dia 23 de juny tindrà com a competidor el pont, però els organitzadors han decidit tirar-la endavant, i també els altres actes que la precediran, amb el convenciment que si l'oferta és atractiva, cal apostar-hi.

A banda de Comellas, a la presentació d'aquest migdia hi han participat la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; Marta Torra, en representació d'Òmniu Cultural; Joan Vilà, d'Imagina't; Vicky Garcia, Anna Solsona i Josep Ferrer, de Vermuteria Santa Rita, Espai Rubiralta i Bar Toni's, respectivament, i Pere Gassó, Comissionat del Centre Històric, atès que la revetlla tanca la campanya "Ja és primavera al Centre Històric", iniciada a final de març amb el cicle de jazz al Vermell. La nova proposta es promociona amb el lema "Manresa ja té revetlla. La revetlla de la Seu".

Crespo ha celebrat l'aposta per potenciar la revetlla manresana amb la nova oferta; Torra ha explicat la part corresponent a l'arribada de la Flama "que porten els companys d'Igualada en relleus i que van a buscar al Canigó". La rebuda serà a les 5 de la tarda al Passeig de Pere III, des d'on es durà a La Plana de l'Om. Allà, hi haurà dansa, música i una exposició i, a 3/4 de 8 del vespre, tothom qui ho vulgui la podrà acompanyar fins a la plaça Major, on es farà l'encesa del peveter, es llegirà el manifest comú de la revetlla, signat per Carme Forcadell, la lectura del qual faran la Pubilla i l'Hereu de Manresa, i una coral de gent gran que també actuarà a La Plana, interpretarà "Muntanyes del Canigó". A la Plana també hi haurà danses d'arreu dels Països Catalans i l'exposició "Judici a la democràcia. Els drets perseguits".



La infantil, mitja hora més d'hora



Joan Vilà, d'Imagina't, ha explicat que la revetlla infantil començarà mitja hora més d'hora de l'habitual, a 2/4 de 9 del vespre, per tal que totes les famílies en puguin gaudir i que les que ho desitgin es puguin afegir després a la revetlla nocturna. Serà la 21a edició de la infantil sense petards i inclourà l'actuació de Pentina el gat amb l'espectacle "Revolució", coca per gentilesa del Forn de Cabrianes i l'encesa de la foguera.

Al parc de la Seu, les barres obriran a les 8 del vespre i els tiquets per al sopar -previst per a 200 persones- es podran comprar allà mateix per 12 euros o a l'avançada als locals que l'organitzen, per 10. Hi haurà dues fideuà, una de les quals vegana; graellada de carn, beguda, cava i coca. La música en directe la posaran The Sun Cats i Zàping Catalonia. La previsió és acabar la revetlla a les 4 de la matinada. Qui ho vulgui la podrà continuar a la sala El Sielu.