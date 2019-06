Artur Mas, Gonzalo Boye i Ramón Cotarelo seran a la 2a Universitat Catalana d'Estiu a Manresa

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'advocat Gonzalo Boye i el politòleg Ramón Cotarelo seran a la segona Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que es farà a Manresa de l'1 al 5 de juliol. Són només tres noms del total d'experts i ponents que passaran per la capital del Bages amb motiu de la segona edició del campus amb seu a Prada, que l'any passat ja es va estrenar a Manresa.

Aquest migdia s'han presentat els detalls de la programació acadèmica i de la resta d'activitats que es duran a terme la primera setmana de juliol a l'institut Lluís de Peguera. Hi han participat l'alcalde en funcions, Valentí Junyent, el secretari general de la Universitat Catalana d'Estiu, Joan Maluquer, el president de Gest!, Josep Sinca, i la directora del Peguera, Assumpta Pla.

La programació, que també es pot veure des d'ahir en un gran cub que s'ha instal·lat a Crist Rei per promocionar els actes de l'UCE, està enguany molt marcada pel Procés català, amb persones convidades de diversos sectors molt vinculades al judici que ha finalitzat aquesta setmana al Tribunal Suprem, entre d'altres. Els cursos es dividiran en cinc àrees acadèmiques per a les quals cal fer matrícula (70 euros els cinc dies i 15 euros en cas de només incriure's a una de les jornades), però també hi haurà sessions de cinema i taules rodones a l'Espai La Plana que seran gratuïts i oberts a tothom. Una d'aquestes taules rodones serà «Anatomia del judici al procés català. Causa 2090/2017», en què participaran Cotarelo, Boye, el periodista Quico Sallés i l'advocada Maria Vila. Es farà el primer dia, l'1 de juliol, de 6 al 8 del vespre.

També s'han programat dues sessions de cinema a la fresca i tres concerts a la plaça Major, els dies del campus a les 10 del vespre. Els artistes confirmats són la Unió Musical del Bages, que actuarà el 3 de juliol; Joan Miquel Oliver, excompositor del grup mallorquí Antònia Font, que es podrà veure en concert el dia 4; i els valencians El diluvi, que actuaran el dia 5.



Cinc àrees acadèmiques

Els cursos, que enguany tenen el reconeixement del departament d'Educació de la Generalitat com a formació per a docents, es realitzaran de 9 del matí a 12 del migdia al Peguera. Hi ha cinc àrees i per a cada jornada s'ha programat una activitat relacionada amb aquestes cinc temàtiques: economia (Cap on va l'economia?), dret (Els drets fonamentals: conceptualització jurídica i implicacions actuals), pensament (Pensament feminista: de la ciutat de les dames a la república de les dones i Filosofia del vertigen: elements per una història de la constitució del món), història (Del sometent als Mossos d'Esquadra: policia i ordre públic a la història de Catalunya) i ciències de la salut (Medicina preventiva i salut).

Els organitzadors han subratllat «la presència i la importància que s'ha donat al feminisme des dels anys 80 a Prada, amb formació i debats sobre el tema», que aquest estiu agafa rellevància dins la programació acadèmica a Manresa. També han volgut agrair durant la presentació del campus la col·laboració d'una quarantena d'empreses i entitats, entre les quals hi ha la Fundació Althaia i el Col·legi de Metges de Barcelona, que han estat els encarregats d'organitzar els cursos de l'àmbit de la salut. També han destacat el conveni amb el Col·lectiu de Docents del Bages, que ha permès abaratir els preus de la formació i que ja té uns 80 professors matriculats a la segona edició de l'UCE a Manresa. Les inscripcions i la consulta de la programació completa es pot fer al web www.uce.cat.