Encarna Fernández guanya el concurs de guarniment floral de balcons al Centre Històric

Encarna Fernández ha resultat guanyadora del Concurs de Guarniment Floral de Balcons del Centre Històric, que aquest any ha arribat a la quarta edició amb una participació rècord de 103 concursants.

Després d'una passejada pels balcons participants, el jurat va decidir guardonar la decoració floral d'Encarna Fernández, veïna de la Via Sant Ignasi. El premi consisteix en dues entrades per al teatre Kursaal, dues per al Bàsquet Manresa (temporada 2019-20), dos abonaments mensuals per a les Piscines Municipals i dues targetes T10 del bus urbà.

El concurs forma part de la campanya "Ja és primavera al Centre Històric", que permet visualitzar projectes socials, culturals i gastronòmics per revitalitzar l'espai públic del Barri Antic, les Escodines i Vic-Remei.

El premi serà lliurat aquest diumenge, 16 de juny, a les 13 hores, a la plaça Major, als porxos de l'edifici consistorial. L'acte consistirà en un concert-vermut que tindrà la participació d'alumnes de l'Orquestra Infantil Llum de Manresa.

Organitzat pel Comissionat pel Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa, el concurs ha tingut la col·laboració activa de les Associacions de Veïns del Barri Antic i de les Escodines, de la Fundació Aigües de Manresa, el teatre Kursaal i el Baxi Manresa.