ERC i JxManresa rubriquen al parc de la Seu el pacte de govern per als propers 4 anys

Del pacte del Balç al pacte de la Seu. El tercer acord de govern entre Esquerra i Junts per Manresa no s'ha signat al carrer del Balç, quan els convergents eren la primera força, sinó que amb Esquerra al capdavant per l'estret marge de 10 vots ha canviat d'escenari i s'ha rubricat al parc de la Seu.

L'acord estableix que el cap de la llista guanyadora, Marc Aloy, serà primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència durant l'any que Valentí Junyent serà alcalde. Com a màxim el 20 de juny hi haurà un ple de traspàs en el què Aloy assumirà l'alcaldia durant 3 anys i Junyent serà primer tinent d'alcalde. En aquest cas l'acord no marca que serà regidor de Presidència i deixa la porta oberta a l'atribució d'alguna responsabilitat amb la què l'alcalde sortint se senti còmode.

El pacte de la Seu no detalla l'atribució de regidories i Aloy i Junyent no han aclarit si els setze regidors tindran cartera o no. L'acord sí estableix que l'arquitectura del cartipàs i la representació a òrgans, consells i consorcis serà decidida de mutu acord.

Dissabte, el conjunt de càrrecs electes votaran a Valentí Junyent com alcalde de Manresa. Tal i com marca la llei serà alcalde qui obtingui més suports entre els 25 regidors i no caldrà arribar al segon estadi que nomena directament batlle al cap de la llista més votada que, en aquest cas hauria estat Aloy però liderant un govern en minoria.

Descartada aquesta opció la negociació ha cristal·litzat en un acord que atorga l'alcaldia a Junyent durant 1 any i a Aloy els altres tres.

L'acord signat s'articula al voltant de cinc eixos d'actuació que guiaran l'acció de govern en els propers 4 anys, que contenen les prioritats que tots dos grups es plantegen portar a terme en cadascun d'aquests àmbits, amb la finalitat de tenir una ciutat més justa, solidària, equitativa, dinàmica i atractiva: Manresa, ciutat verda i sostenible; ciutat dinàmica i d'oportunitats; de trobada i acollidora; cívica i propera, i capital compromesa amb la república.