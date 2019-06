Manresa tindrà una gran revetlla nocturna al parc de la Seu amb sopar i música en directe

Manresa va celebrar el 2009 la darrera gran revetlla de Sant Joan amb música en directe i ambient fins a la matinada. La va posar en marxa l'any 2003 l'Associació de Veïns del barri del Poble Nou al carrer de la Font del Gat, però, a partir del 2007, hi va començar a perdre diners i el 2010 va decidir no fer-la. Aquest 2019, després d'una prova estrenada amb èxit l'any passat, la ciutat tornarà a tenir una gran revetlla amb el suport de l'Ajuntament. L'acollirà el parc de la Seu amb sopar i música en directe fins a la matinada i neix amb ganes de tenir continuïtat i d'esdevenir un referent al territori.

La proposta, que es promociona amb el lema «Manresa ja té revetlla. La revetlla de la Seu», i que tanca la campanya «Ja és primavera al Centre Històric», va tenir una primera prova l'any passat, que ja va rebre bona acollida, i que en la present edició s'ha potenciat. En aquella ocasió, van organitzar el sopar els CDR, mentre que de la festa amb punxadiscos se'n van encarregar la Vermuteria Santa Rita, l'Espai Rubiralta i el Bar Toni's, que aquest Sant Joan ho han assumit tot amb l'esmentada col·laboració de l'Ajuntament, i d'Estrella Damm i el Forn de Cabrianes. La intenció, com va remarcar ahir, en la presentació, la regidora en funcions de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, és fer lluir un espai «meravellós» com el parc de la Seu, que la revetlla tingui continuïtat i que sigui un referent al territori. Va destacar que ho farà possible la col·laboració amb entitats i empreses.



El hàndicap, dilluns i festa



La revetlla al parc de la Seu amb sopar i música donarà continuïtat a l'arribada de la Flama del Canigó i a la Revetlla infantil sense petards. Tot i que tindran com a competidor el fet que Sant Joan s'escaigui en dilluns i sigui festa, i potser hi ha gent que marxarà els tres dies, els organitzadors han decidit tirar-ho endavant amb el convenciment que l'oferta és prou atractiva per atraure gent.

Al costat de Comellas, a la presentació hi van participar la regidora de Cultura i Joventut en funcions, Anna Crespo; Marta Torra, en representació d'Òmnium Cultural; Joan Vilà, d'Imagina't; Vicky Garcia, Anna Solsona i Josep Fer-rer, de la Vermuteria Santa Rita, l'Espai Rubiralta i el Bar Toni's, respectivament; i Pere Gassó, comissionat del Centre Històric.

Crespo va celebrar l'aposta per potenciar la revetlla manresana amb la nova oferta; Torra va explicar la part corresponent a l'arribada de la Flama, «que porten els companys d'Igualada en relleus i que van a buscar al Canigó». La rebuda serà a les 5 de la tarda al passeig de Pere III, des d'on es durà la flama a la Plana de l'Om. Allà, on quedarà custodiada, hi haurà danses dels Països Catalans a les 6 de la tarda amb Tradiball Dansa i, a 3/4 de 7, l'actuació coral del Taller de cançons de tots els temps del Programa de Gent Gran de l'Ajuntament. A 3/4 de 8, tothom qui ho vulgui podrà acompanyar la flama fins a la plaça Major, on es farà l'encesa del peveter, la pubilla i l'hereu de Manresa llegiran un manifest signat enguany per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i es cantarà Muntanyes del Canigó. A la Plana hi haurà l'exposició itinerant d'Òmnium «Judici a la democràcia, els drets perseguits», centrada en el judici que just aquesta setmana ha quedat vist per a sentència



La infantil s'avança



Vilà va explicar que la revetlla infantil començarà mitja hora més d'hora de l'habitual, a 2/4 de 9 del vespre, per tal que les famílies en puguin gaudir i que les que ho desitgin es puguin afegir després a la revetlla nocturna per sopar. Serà la 21a infantil sense petards i inclourà l'actuació de Pentina el Gat amb l'espectacle Revolució, coca per gentilesa del Forn de Cabrianes i l'encesa de la foguera.

Al parc de la Seu, les barres per fer el beure obriran a les 8 del vespre. Els tiquets per al sopar –previst per a 200 persones i escaig, si fa o no fa com l'any passat– es podran comprar allà mateix per 12 euros o a l'avançada als locals que l'organitzen, per 10. Es podrà escollir entre fideuà mixta, fideuà vegana o graellada a la brasa (amb botifarra, xoriço i cansalada), inclosa beguda, cava i coca. El sopar se servirà a partir de les 9 del vespre fins a 2/4 de 12 de la nit o fins a finalitzar existències. Quant a la música en directe, la posaran les formacions The Sun Cats i Zàping Catalonia (vegeu-ne informació a sota). La revetlla s'allargarà fins a les 4 de la matinada.