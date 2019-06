La música la posaran les versions de The Sun Cats i Zàping Catalonia

La part musical de la vetllada al parc de la Seu la posaran dos grups de versions: The Sun Cats i, com a plat fort, Zàping Catalonia. El primer, format per músics de Tordera i Arenys de Munt, actuarà de les 12 de la nit a les 2 de la matinada, i el segon, amb músics de Manresa, Súria i Santpedor, de les 2 a les 4 de la matinada. Seguidament, qui vulgui continuar la festa ho podrà fer a la sala El Sielu.

The Sun Cats és un projecte nascut el 2013 que ja porta més de 300 concerts a l'esquena. Toquen cançons conegudes de diferents estils, des de rock-pop a soul, reggae i disco, dels anys 60 fins a l'actualitat, que han immortalitzat artistes de la talla d'Elvis Presley, James Brown, Bob Marley, Kool & the Gang i Outkast. A Manresa, presentaran un espectacle carregat de bon humor. El grup l'integren quatre músics que han col·laborat fent gires i gravacions amb artistes com Perla Batalla (corista de Leonard Cohen), Pep Plaza ( Polònia TV3), Quimi Portet (El último de la fila), Joan Baptista Humet, Gossos i MICU.

Zàping Catalonia també fa versions de grans temes de sempre. El grup fa deu anys que protagonitza concerts arreu de Catalunya, on ha compartit escenari amb bandes de renom de l'escena musical com Sopa de Cabra, Aspencat, Doctor Prats, Lax'n'Busto i Brams, entre moltes altres. Els membres de Zàping Catalonia provenen de bandes com SAPO, DeNoche, Marky Ramone, Strombers i Filferro. En el seu directe sonaran versions de grups com Bruno Mars, Ed Sheeran, Queen, La Raíz, Doctor Prats, Obrint Pas, Ramones, Txarango, Catarres, Rage Against the Machine, Oques Grasses, Barricada, Blur, Alaska, Zoo, AC/DC, Europe, Pink i molts més.