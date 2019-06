Tallers oberts de reanimació i sobre l'ús del desfibril·lador

L'Ajuntament organitza el dimecres 26 de juny, en el marc del projecte «Manresa, ciutat cardioprotegida», dos tallers oberts a la ciutadania sobre Reanimació cardiopulmonar (RCP) i ús del desfibril·lador (DEA).

Els dos tallers es faran a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino i n'hi haurà un en horari de matí, d'11 a 1, i l'altre en horari de tarda, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9, per tal que hi pugui assistir el major nombre de persones. Per a més informació i per fer la inscripció cal trucar a la unitat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa al telèfon 93 875 24 90, o enviar un cor-reu a sanitat@ajmanresa.cat.

Actualment, a la capital del Bages es disposa de 33 desfibril·ladors distribuïts per diversos barris i instal·lacions de la ciutat.