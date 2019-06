Alcohòlics Anònims ha posat en marxa un nou grup a la Balconada

Alcohòlics Anònims ha creat un nou grup a Manresa per donar suport a totes aquelles persones que tenen problemes d'addicció a la beguda. És a la Balconada, i s'afegeix al que ja hi ha a la parròquia de Crist Rei del carrer Carrió des de fa més de vint anys.

La idea de fer la nova agrupació va sorgir d'una colla de manresans que per qüestions laborals no podien anar a les trobades que s'organitzen dos cops a la setmana al local de Crist Rei i que es desplaçaven a Berga per assistir a les reunions. A partir d'aquí es van plantejar crear el nou grup. Per dimecres vinent, 19 de juny, han convocat una reunió informativa oberta a tothom. Se celebrarà a 2/4 de 8 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Montserrat, al carrer Oleguer Miró.

Els promotors de la iniciativa han comentat que amb el nou grup a Manresa hi haurà reunions tres cops a la setmana i no dues com fins ara, amb la qual cosa es podrà arribar a més gent. A Crist Rei se celebren els dilluns i dijous a 2/4 de 8 del vespre. A la Balconada es fa els dimecres a la mateixa hora, i a Berga, on també hi ha un grup actiu, es troben els dimarts a 2/4 de 8.

La reunió informativa és oberta a tothom, «sigui alcohòlic o no, a familiars o a qui tingui un fill de qui sospiti que pot tenir alguna mena de problema amb l'alcohol», han explicat els promotors del grup, que prefereixen mantenir-se en l'anonimat. «Nosaltres no donem medicines, sinó que la nostra teràpia és compartir. Ens ajudem compartint experiències». Expliquen que quan hi ha una persona que «escolta i se sent identificada amb el que s'explica és que pot ser alcohòlica, tot i que som els últims a acceptar-ho».

Asseguren, així mateix, que poden ajudar gent jove. «Nosaltres també vam començar joves i ens ha destruït la vida, l'entorn familiar, social i el laboral». Comenten que l'addicció és una malaltia, «i hem de començar per aquí, reconèixer que és una malaltia».

El programa de recuperació que proposa Alcohòlics Anònims es basa, doncs, «a donar testimoni de com era la nostra vida d'abans i com és ara que s'ha acabat el beure». Expliquen que hi ha molta gent amb problemes que s'ha plantejat deixar-ho, però que no poden». L'entrada a les sessions és lliure.

Alcohòlics Anònims és una entitat sense ànim de lucre que va néixer fa 84 anys. En fa 23 que té presència a Manresa. Atén una vuitantena de persones l'any.