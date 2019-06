El balcó d'Encarna Fernández és el guanyador

Encarna Fernández ha guanyat el quart Concurs de Guarniment Floral de Balcons del Centre Històric, en què han participat 103 concursants. El premi són dues entrades per al teatre Kursaal, dues per al Bàsquet Manresa, dos abonaments mensuals per a les Piscines Municipals i dues targetes T-10 del bus.