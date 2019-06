L'Ajuntament tornarà als ciutadans el que està cobrant de més de deixalles

Situació anòmala amb el rebut de la recollida de deixalles a Manresa. La taxa està calculada per cobrir a partir del mes d'abril el cost del trasllat de la brossa fins a Vacarisses, que s'ha descartat (vegeu diari del 27 d'abril). Així que en els rebuts que es pagaran enguany hi haurà un càrrec superior al que seria necessari per cobrir el cost del servei.

Com que la recollida de deixalles no és un impost sinó una taxa que ha de dedicar tot el que es recapta a pagar el servei que es presta i no pot tenir superàvit, al rebut de la brossa de l'any que ve es restarà la quantitat cobrada de més enguany.

Això ja és el que va passar amb el rebut de l'any passat, ja que, inicialment, l'operació de trasllat per carretera amb camions de les deixalles de la comarca fins a Vacarisses –per ser tractades abans de poder ser colgades a l'abocador de Bufalvent–, s'havia d'iniciar al començament del 2018.

Així que en el rebut que es paga enguany s'ha restat la part del cost del trasllat a Vacarisses que no es va realitzar l'any passat. Però inclou el cost del trasllat que s'havia de fer enguany, a partir del mes d'abril, i que tampoc es durà a terme.

Així són dos rebuts seguits de les escombraries girats a les llars de la ciutat sense que l'operació de trasllat s'hagi dut a terme.



No hi haurà una tercera vegada

Segons van informar els responsables del Consorci per a la Gestió de Residus serà la darrera vegada que passi, perquè la Generalitat ha descartat, finalment, portar els residus del Bages a ser pretractats al Vallès.

La causa és que el Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV), situat a Coll Cardús (Vacarisses, a la comarca del Vallès Occidental), ja no té capacitat per tractar les deixalles provinents de la comarca del Bages.

Quan es va plantejar aquesta opció encara s'arrossegaven els efectes de la crisi econòmica i el Centre de Tractament de Residus de Vacarisses tenia capacitat per fer-ho.

Però amb la recuperació d'activitat econòmica ha anat augmentant progressivament el consum i la generació de residus a l'àrea metropolitana. I se li ha donat prioritat.

L'alternativa ha estat que la Generalitat ha aprovat la concessió d'una subvenció de 10,5 milions d'euros al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a la construcció de la planta de tractament de la fracció resta, cosa que s'ha anunciat que possibilitarà que, en un termini de temps més curt del previst fins ara, Manresa i la comarca disposin d'aquest equipament.