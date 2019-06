El Procés marca la programació de la 2a Universitat Catalana d'Estiu a Manresa

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'advocat Gonzalo Boye i el politòleg Ramón Cotarelo seran a la segona Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que es farà a Manresa de l'1 al 5 de juliol. Són només tres noms del total d'experts i ponents que passaran per la capital del Bages amb motiu de la segona edició del campus amb seu a Prada, que l'any passat ja es va estrenar a Manresa.

La programació, que també es pot veure des d'aquest dijous en un gran cub que s'ha instal·lat a Crist Rei, enguany està molt marcada pel Procés català, amb persones convidades de diversos sectors molt vinculades al referèndum de l'1-O i al judici que ha finalitzat aquesta setmana al Tribunal Suprem. A banda dels ja esmentats, participaran en les diverses sessions de formació Àlex Solà, advocat de Jordi Cuixart; Anaïs Franquesa, directora de l'associació Irídia, que porta la defensa del ferit l'1-O Roger Español; Joandomènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Fundació UCE; i el nou rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, que serà a la inauguració del campus el dia 1 de juliol.



Cinc àrees acadèmiques

Per fer els cursos, que enguany tenen el reconeixement del departament d'Educació com a formació per a docents, cal fer matrícula (70 euros els cinc dies i 15 euros en cas de només incriure's a una de les jornades), però també hi haurà sessions de cinema i taules rodones a l'Espai La Plana que seran gratuïtes i obertes a tothom. Una d'aquestes taules rodones serà «Anatomia del judici al procés català. Causa 2090/2017», en què participaran Cotarelo, Boye, el periodista Quico Sallés i l'advocada Maria Vila. Es farà el dia 1 a les 6 de la tarda.

També s'han programat dues sessions de cinema a la fresca i tres concerts a la plaça Major, a partir de les 10 de la nit. Els artistes confirmats són la Unió Musical del Bages, que actuarà el 3 de juliol; Joan Miquel Oliver, excompositor del grup mallorquí Antònia Font, que es podrà veure en concert el dia 4; i els valencians El diluvi, que actuaran el dia 5.

Els cursos es faran de 9 del matí a 12 del migdia al Peguera. Hi ha cinc àrees i per a cada jornada s'ha programat una activitat relacionada amb aquestes cinc temàtiques: economia ( Cap on va l'economia?), dret ( Els drets fonamentals: conceptualització jurídica i implicacions actuals), pensament ( Pensament feminista: de la ciutat de les dames a la república de les dones i Filosofia del vertigen: elements per una història de la constitució del món), història ( Del sometent als Mossos d'Esquadra: policia i ordre públic a la història de Catalunya) i ciències de la salut ( Medicina preventiva i salut).

Ahir al migdia es van presentar els detalls de la programació acadèmica i de la resta d'activitats que es duran a terme la primera setmana de juliol amb l'institut Lluís de Peguera com a centre neuràlgic. Hi van participar l'alcalde en funcions, Valentí Junyent, el secretari general de la Universitat Catalana d'Estiu, Joan Maluquer, el president de Gest!, Josep Sinca, i la directora del Peguera, Assumpta Pla.

Els organitzadors van agrair la col·laboració d'una quarantena d'empreses i entitats, entre les quals hi ha Althaia i el Col·legi de Metges de Barcelona, que han gestionat els cursos de salut. També van destacar el conveni amb el Col·lectiu de Docents del Bages, que ha permès abaratir els preus i que ja té uns 80 professors matriculats al campus.

Inscripcions i la programació completa al web www.uce.cat.