La segona fase d'obres a la plaça de Simeó Selga agafa forma amb dues pèrgoles

Les dues pèrgoles per protegir del sol les persones que seguin a la plaça | Mireia Arso

Dues pèrgoles per protegir-se del sol quan llueix de valent a l'estiu. Són dos dels elements més visibles de la segona fase d'obres a la plaça de Simeó Selga, iniciades el març passat. La primera fase va quedar enllestida a començament de desembre del 2015.

La fase actual, amb una durada prevista de dos mesos i mig, una inversió de 250.000 euros i que permetrà completar l'actuació per la banda de l'espai dedicat al pediatre manresà que limita amb l'institut Lluís de Peguera, inclou la construcció d'una bancada de formigó resseguint el límit de la intervenció, que funcionarà com a banc, escenari teatral o simplement com a mur de contenció d'un talús enjardinat que ha d'esdevenir teló de fons de l'obra.

Els treballs també inclouen la protecció d'una part de la plaça del sol de l'estiu amb les esmentades pèrgoles, dues construccions sustentades en quatre pilars cadascuna amb sostre pla a base de llistons de fusta. També s'hi plantarà arbrat i es complementarà amb la instal·lació d'uns jocs infantils singulars que vagin una mica més enllà dels utilitzats habitualment en els parcs i jardins.

Després de la primera fase, que va costar 257.000 euros, l'actuació va quedar aturada durant tres anys i tres mesos.