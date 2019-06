Sisena edició de la cursa per parelles Manresa Express

El tret de sortida de la sisena edició de la Manresa Express, organitzada pel CAE, és avui a les 10 del matí del parc de Puigterrà per cobrir un recorregut de 17 quilòmetres.

Constarà de proves distribuïdes per Manresa en format de gimcana. La cursa s'inspira en el programa televisiu Pekin Express, adaptada a la ciutat. Els participants competiran en parelles i hauran de resoldre aquestes proves en el menor temps possible per tal de poder seguir avançant fins que els primers arribin a la línia de meta.