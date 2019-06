El CAE celebra 35 anys amb més de 300 cursos i 4.500 monitors titulats

El CAE (Centre d'Animació i Esplai) pot presumir d'haver realitzat, des del seu naixement l'any 1984, més de 300 cursos de monitoratge i 49 cursos de director d'activitats de lleure. En total, ha tingut uns 6.000 alumnes, dels quals gairebé vora 4.500 han obtingut una titulació.

El seu director, Nasi Muncunill, està molt orgullós del balanç. «Han estat 35 anys de moltes satisfaccions però també de molta feina. Penso que una de les grans virtuts del CAE ha estat saber trobar el seu lloc en cada moment». Per altra banda, destaca que «el nostre moment de salut és esplèndid, tenim vitalitat, motivació i compromís per ser-hi, però sempre es pot millorar, fer coses noves».

Aquest cap de setmana, i amb motiu de la celebració dels seus 35 anys, el CAE va organitzar la Puigterrafest, «una jornada festiva que va incloure la Manresa Express (una cursa per parelles que s'inspira en el programa televisiu Pekin Express), activitats i tallers familiars per a tothom.

Actualment, el CAE segueix sent una referència pel que fa a l'educació en el lleure i l'animació sociocultural al Bages. Està format per 25 socis, un equip tècnic de 12 persones i uns 200 treballadors repartits en centres educatius i de lleure, al marge dels voluntaris que participen i ajuden a les celebracions que el CAE va organitzant, com per exemple la celebració d'aquest cap de setmana, la Moguda al Parc de l'Agulla o la Setmana de Jocs al Carrer. «El que fem i hem volgut sempre és treballar per oferir a la gent del Bages un lleure de qualitat», apunta Muncunill.



Les activitats més recordades

35 anys donen per molt, i el CAE ha anat acumulant vivències i activitats amb el pas del temps, algunes de les quals avui en dia encara se celebren. Muncunill recorda que «el primer gran encert del CAE va ser la Xancada. El fet de poder reunir tots els esplais en una mateixa causa i fer sortir al carrer més de 500 nens i nenes a fer xanques per Manresa va ser tot un èxit». També destaca que «aquest any ho hem volgut tornar a fer i no ens n'hem sortit, per tant encara dona més valor al que es va aconseguir el 1989».

Una altra de les activitats amb més èxit, i que ja acumula més de 15 edicions, és la Setmana de Jocs al Carrer, i sobre la qual Muncunill explica que «va ser una aposta molt arriscada, ens podia sortir molt bé o molt malament».

Per últim, també destaca la «Nit del joc», una de les activitats que per a Muncunill defineixen el CAE com a entitat. «Hem fet més de 600 nits del joc en 17 anys. Aquesta és la prova de la constància i de la perseverança que hi ha hagut en aquesta organització, és important mantenir sempre el mateix nivell en el que fem».