La gala SopART recapta més de 30.000 euros per al projecte Invulnerables de Sor Lucía

Més de 200 persones van gaudir divendres passat de la gala SopART que es va fer al restaurant Sumoll de la Granada del Penedès i en la qual es van recaptar més de 30.000 euros per al projecte Invulnerables de Sor Lucía Caram, per lluitar contra la pobresa infantil. En un entorn inigualable, els comensals van degustar un menú que combinava tradició i modernitat i un espectacle capitanejat pels directors i conductors del programa La Segona Hora de RAC1 i amb diversos espectacles sorpresa.

Peyu, Natxo Tarrés, Beth i Itziar Castro van pujar a l'escenari per fer actuacions i l'actriu Anna Bertran va exercir de doble de Sor Lucía Caram en la tómbola solidària que va recollir més de 6.000 euros per la causa. La interpretació de «Corren», dels manresans Gossos, per part de Natxo Tarrés va emocionar l'auditori a la terrassa del Sumoll, i una interpretació trepidant d'«I feel good» d'Itziar Castro va fer ballar tots els assistents per acabar la festa.

Sor Lucía Caram es va mostrar orgullosa amb l'acollida de la primera edició del SoPART: «La gent que som aquí cobrim necessitats per una societat més justa, no pot ser que hi hagi nens i nenes sense recursos en societats que es diuen modernes». Els assistents, a més, van poder gaudir de la companyia dels sopartistes compromesos amb el projecte entre els quals hi havia Pilar Rahola, Joel Joan, Artur Mas, Xantal Llavina, Llucià Ferrer, Queco Novell i Mari Pau Huguet. Lluís Llach, que també hi era present, va haver de marxar quan el van informar de la mort de Laura Aymerich.

Els diners recaptats en la gala es destinaran al projecte Invulnerables que dirigeix Sor Lucía Caram a Manresa i que, entre d'altres accions, procura que hi hagi aliments per les famílies d'entorns desafavorits, aporta recursos perquè infants puguin gaudir del lleure en colònies d'estiu i ajuda a aconseguir habitatge a famílies en situació de risc.