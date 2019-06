«El repte del futur és trobar un espai per fer-nos potents amb més activitats»

El director del CAE, Nasi Muncunill, va fer valoració dels 35 anys de l'organització i va apuntar el repte més immediat que té l'entitat actualment: trobar un nou espai a la ciutat de Manresa per poder-hi desenvolupar els cursos i les activitats que promou.

«Un dels nous reptes que tenim és trobar un espai nou, ja que creiem que ens falten locals potents per poder aglutinar moltes activitats i que doni resposta a les nostres necessitats. Ara mateix aquesta és una prioritat important per a nosaltres», destacava.

No obstant això, Muncunill també apuntava que «quan vam fer els 25 anys vam mirar enrere, i ara amb els 35 volem mirar més cap endavant, saber en què som potents i reivindicar els nostres elements més identitaris. Cada vegada hi ha més exigència per part de la societat, més professionalitat. Nosaltres hem de donar respostes de qualitat, i per això ens hem d'especialitzar».

Pel que fa a la formació, el CAE va fer, al llarg del 2018, al voltant de 80 activitats formatives que es tradueixen en més de 3.000 hores de formació de les quals es van beneficiar prop de 1.200 alumnes. La temàtica dels cursos és molt extensa, i va des de cursos de jocs fins a formació en manipulació d'aliments o cursos de gestió associativa.

Actualment, el CAE porta a terme la major part de les seves activitats formatives al local del que disposa cedit per l'Ajuntament a la plaça Milcentenari, o bé al Casal de les Escodines, instal·lacions que limiten l'oferta que l'entitat està disposada a oferir. És per això que ara buscarà un local municipal que sigui més gran i també més accessible.