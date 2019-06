La UManresa i la UAB posen en marxa el primer postgrau en lactància materna

La UManresa i la UAB faran possible que per primera vegada els professionals sanitaris puguin convertir-se en especialistes acreditats per la universitat en lactància materna i exercir amb coneixements amplis i transversals d'assessors de les mares lactants. Aquest és un perfil cada vegada més sol·licitat als CAP, als hospitals i en diversos àmbits sanitaris que fins ara no tenia reconeixement universitari públic a Catalunya.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la UManresa (UVic-UCC), l'Associació Catalana Pro Alletament Matern (ACPAM) i el Banc de Llet de Catalunya han posat en marxa a partir del curs vinent el primer postgrau especialitzat en lactància i donació de llet humana. El curs, que compta amb un total de 30 crèdits ECTS, s'iniciarà el 30 de setembre.

El curs compta només amb 35 places. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer en aquest enllaç.



Coordinat pels pediatres Carlos González i Luís Ruiz i el Banc de Llet Materna

El postgrau comptarà amb experts destacats en el camp de la lactància materna i els nounats i ha estat coordinat pel pediatre, Carlos González, la directora del Banc de Llet Materna, Vanessa Pleguezuelos, el pediatre, Luís Ruíz i l'especialista en formació, Marina Vilarmau.

Una part del curs es desenvoluparà a les instal·lacions del Banc de Llet Materna, una de les entitats impulsores dels nous estudis que inclouran també formació en la donació de llet materna per als nens prematurs. La resta del postgrau es realitzarà al Banc de Sang i Teixits de Barcelona i al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) de Manresa.

El postgrau compta també amb docents experts en lactància que són professionals de reconegut prestigi en diferents àmbits del tractament dels nadons. Són el nutricionista Julio Basulto, la psicòloga i escriptora, Rosa Jové, les antropòlogues, Marta Ausona i Serena Brigidi, la pediatra, Hortènsia Vallverdú, la Doula i llevadora, Imma Marcos, l'assessora en lactància, Alba Padró i l'abogada i presidenta de Dona Llum, Marta Busquets



Metodologia innovadora basada en l'experiència, amb 60 mares

Una de les novetats que ofereix el postgrau és una metodologia innovadora avalada per l'Organització Mundial de la Salut amb sessions presencials basades amb eines com la simulació clínica de la qual n'és experta la UManresa, que disposa del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC).

Aquesta metodologia didàctica proposa espais molt reals, amb casos basats en experiències reals per potenciar la reflexió entre els professionals que ja compten amb anys d'experiència. També s'ha dissenyat un espai de diàleg pel qual passaran 60 mares lactants amb perfils específics. Es crearan petits grups de discussió per treballar, analitzar i comprendre les seves històries, per tal que els 'estudiants' acumulin el màxim d'experiència.

L'objectiu d'aquesta metodologia és dotar els futurs assessors d'un background de coneixement profund de les diferents casuístiques suficient perquè els permeti poder garantir la millor atenció als hospitals o als CAP, on sovint disposen de pocs minuts per atendre les mares.



Dirigit a professionals sanitaris

La formació va dirigida exclusivament als professionals sanitaris. Així, per accedir al postgrau caldrà tenir alguna titulació en ciències de la salut com ara infermeria, biologia, dietètica i nutrició, psi­cologia, medicina, teràpia ocupacional, fisioteràpia, logopèdia, biotecnologia, ciències biomèdiques i farmàcia.

D'aquesta manera es pretén donar atenció a aquelles mares que es queden al CAP i no arriben a participar dels grups de lactància, que actualment fan una tasca d'assessorament molt important a tot Catalunya.

El programa està estructurat en 4 grans blocs: la lactància com a fenomen cultural i social, la lactància relacionada amb la nutrició, la lactància i la medicina i el treball fi de postgrau. El programa és semi-presencial, amb classes que es realitzaran al Banc de Sang i Teixits de Barcelona i al CISARC de Manresa aproximadament una vegada al mes, divendres tarda i el dissabte següent, al matí.