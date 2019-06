La 4a sessió d'IRIS commemorarà el dia de l'Orgull amb una jornada cultural

L'Oficina Jove del Bages (St. Blai, 14) acollirà l'última sessió d'IRIS programada per aquest curs. Serà el dissabte 22 de juny a les 6 de la tarda. Durant la trobada, vinculada a la diada del 28 de juny, dia de l'Orgull que commemora la diversitat afectiva, sexual i de gènere, es portaran a terme diverses actuacions artístiques.

Els assistents podran gaudir de l'espectacle de dansa dicoAtomia, que qüestiona el binarisme de gènere, a càrrec de Marta Rabaneda; la posada en escena del Rap amb Nep1; els poemes d'Enira; i Txus Garcia, rapsode performatiu basat en la tendresa i el sentit de l'humor. També hi haurà material de temàtica LGTBI i berenar col·lectiu.

Aquesta iniciativa, impulsada des del SAI (Servei d'Atenció Integral) LGTBI del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa i de l'Oficina Jove del Bages, apareix com a resposta a la necessitat expressada per part de joves que s'identifiquen amb una identitat de gènere o orientació sexual no normativa.

Així, es demanaven espais de trobada per conèixer persones amb experiències similars i a la recerca de creació de xarxa en l'àmbit social, «davant d'una societat que avança cap a la igualtat però que encara es recolza en uns pilars cisheteronormatius i binaris que deixen als marges a les persones que no s'hi senten identificades», asseguren.

És per això que l'IRIS és un espai de seguretat i empoderament destinat a joves que s'identifiquin amb alguna de les sigles LGTBI. En cas de voler més informació es pot escriure a l'Oficina Jove del Bages a través del correu electrònic bages@oficinajove.cat o del WhatsApp al 676664142 o bé algun dels correus del SAI LGTBI de Manresa (sai@ajmanresa.cat) o del Bages (sai@ccbages.cat).