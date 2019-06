Es convoca el 5è Premi del Consell de la gent gran de Manresa

S'ha convocat el 5è Premi del Consell de la gent gran de Manresa, que té l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. Es tracta d'un premi que no té dotació econòmica, si no que és un reconeixement honorífic a la persona a qui se li valoren els mèrits obtinguts. Els candidats hauran de tenir mes de 65 anys. S'acceptaran candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones, que justifiquin la seva proposta. En cap cas s'acceptaran auto candidatures.

Les entitats que vulguin presentar algun candidat hauran de fer arribar la proposta a la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Manresa abans del 6 de setembre, mitjançant l'adreça electrònica gentgran@ajmanresa.cat, i seran fermes un cop s'hagi confirmat la seva recepció. Les candidatures que es presentin hauran d'informar sobre les dades personals de les persones proposades (nom, cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, adreça electrònica, etc.), el currículum i la documentació addicional que sigui convenient per facilitar la valoració dels mèrits.

El veredicte del jurat es farà públic durant l'acte institucional de celebració del Dia Internacional de la Gent gran que es farà al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, el dia 30 de setembre.

El Premi del Consell de la gent gran de Manresa celebra enguany la seva cinquena edició. Joan Cals Torres (2015); Pepita Subirana Badia (2016); Jordi Masfret i Costa (2017) i Agustí Perramon i Prunés (2018) van ser distingits amb aquest guardó en les quatre primeres edicions.