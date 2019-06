Desapareixeran la meitat de les places si la Generalitat no fa obres i les soterra

El projecte urbanístic que ordena l'àmbit ocupat per l'antiga fàbrica Alcoholera Manresa (magatzem de Cots i Claret), la carretera de Santpedor, el carrer Sant Antoni Maria Claret i més de la meitat de l'aparcament de l'estació d'autobusos farà perdre més de la meitat de les places del pàrquing de l'estació d'autobusos si la Generalitat no les soterra.

La posició de l'Ajuntament és que el pla urbanístic suposa un guany important d'espai públic per a la ciutat, millora la permeabilitat d'un àmbit que estava per desenvolupar urbanísticament i, si hi ha una pèrdua de places de l'aparcament, la Generalitat pot fer aparcament subterrani. Per al govern municipal, l'espai en superfície és molt millor que sigui per al gaudi dels ciutadans que per als cotxes.

El PSC va alertar que no s'havia previst que els vehicles que no podran aparcar a l'aparcament de l'estació d'autobusos i l'estació de ferrocarrils vagin a parar a un aparcament subterrani.