La plataforma del transport exigeix tarifa plana al pàrquing de l'estació de busos

La Plataforma en Defensa del Transport Públic de la Catalunya Central ha iniciat una campanya per reclamar que l'aparcament de l'estació d'autobusos de Manresa estableixi una tarifa plana perquè els usuaris que agafin el tren dels Ferrocarrils de la Generalitat o bé l'autobús per anar a Barcelona, Girona, Vic o Lleida, a treballar o a estudiar, hi puguin estacionar el seu vehicle per un preu que sigui assumible.

Posen com a exemple altres iniciatives similars que s'han posat en marxa a diferents poblacions de Catalunya i també el cas del pàrquing de la Reforma. Els usuaris de la Renfe hi poden deixar el cotxe de les 6 del matí a les 12 de la nit per 2,55 euros.

En el cas de l'aparcament públic de l'estació d'autobusos, que és propietat de la Generalitat, pensen que una tarifa plana de 2 euros seria un preu correcte. Això, o bé reservar unes places gratuïtes de dilluns a divendres per a les persones que agafin el transport públic. També seria una bona solució, afirmen.

«És una petició raonable», comenta Elsa Tragant, de la plataforma. L'aparcament és del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L'explota la companyia de transports Castellà a través d'una concessió.

Per a Tragant, que treballa a Barcelona i utilitza el transport públic per desplaçar-se, és un «contrasentit que hi hagi un aparcament al costat de l'estació d'autobusos, pensat per donar servei a usuaris, i que tingui tarifes que no permetin deixar-hi el cotxe per anar a treballar o a estudiar». Comenta que la gent que va a l'estació d'autobusos amb el seu vehicle privat ho ha amb temps d'antelació «perquè no sap on deixar el vehicle, i en canvi hi ha un pàrquing al costat. És un altre contrasentit».

De la iniciativa no només en sortirien beneficiats els veïns de Manresa sinó també de les poblacions de la comarca. «Als qui viuen als pobles de l'entorn i han de ser a Barcelona, Girona o Vic a les 9 del matí, els compliquem molt la vida», reflexiona Tragant. Pensa que molta gent que ara agafa el vehicle privat per anar a la feina o a estudiar el deixaria a l'aparcament i d'aquesta forma s'estimularia l'ús del transport públic.



Que ho demani l'Ajuntament

Tragant s'ha posat en contacte amb Territori per exposar el tema. El departament del Govern català l'ha adreçat a l'Ajuntament perquè una petició directa del municipi podria ser més efectiva. A partir d'aquí ha iniciat una recollida de firmes mitjançant la plataforma change.org per demostrar que la petició té suports. Fins ahir més de 460 persones havien firmat la demanda, una petició que encara pot rebre adhesions.

La Plataforma en Defensa del Transport Públic també vol contactar amb els alcaldes de les poblacions més pròximes a Manresa per buscar suports a aquesta la iniciativa.

Segons l'opinió de Tragant, només falta «voluntat política» per tirar endavant una proposta que aniria en sintonia amb les polítiques per afavorir l'ús del transport públic en comptes del privat. Reclama que l'Ajuntament de Manresa assumeixi la responsabilitat com a capital de la comarca.

Segons la informació de la plataforma, deixar el cotxe 8 hores a l'aparcament de l'estació d'autobusos de Manresa costa gairebé 16 euros. El pàrquing de la Reforma, oficialment aparcament la Seu-Centre, ja té una tarifa plana de 2,55 euros per als usuaris de la Renfe, que utilitzen de mitjana poques desenes de persones cada dia.

També posa com a exemple que a Sant Cugat l'Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat han impulsat una tarifa plana de 2 euros a l'estació de Mirasol. A Cas-telldefels i Sant Joan Despí hi ha places gratuïtes per als usuaris de Rodalies en aparcaments al costat de l'estació.