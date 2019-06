La FUB impartirà un màster sobre atenció a gent gran, a Xile

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), amb la col·laboració de la Fundació Sant Andreu Salut, impartirà un màster a Xile sobre atenció a la gent gran. El durà a terme conjuntament amb la universitat xilena de San Sebastián, amb qui manté diversos projectes de col·laboració.

El director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, i el de Fundació Sant Andreu Salut, Manel Valls, van ser recentment a Xile, on, entre altres coses, es va formalitzar l'acord que permetrà tirar endavant aquesta activitat conjunta el curs vinent. Valls i Martínez també van participar com a ponents en un seminari internacional sobre atenció sociosanitària a la dependència que es va celebrar a Santiago de Xile. Es va parlar de temes com envelliment, serveis socials i sanitaris o el model de ciutats cuidadores que promouen entorns de suport social i de qualitat de vida per a les persones amb malalties cròniques o terminals.

FUB-UManresa i Sant Andreu Salut formaven part de l'organització d'aquest seminari juntament amb institucions xilenes com la Universidad Central de Xile, el ministeri de Salut o la municipalitat de Santiago de Xile.

Amb la Universidad San Sebastián es van explorar noves vies de treball conjunt com un màster semipresencial en Simulació Clínica que es faria per a tota Amèrica Llatina i que es podria posar en marxa el 2020. També es va posar sobre la taula la possibilitat d'impartir programes de mobilitat docent en Infermeria.

Així mateix es van mantenir converses amb responsables de la Universidad Central. Es van posar les bases per a l'organització conjunta d'un seminari internacional sobre envelliment i atenció a la gent gran al campus que la universitat té a Serena, que és al nord del país. En aquest cas es faria durant l'any vinent.