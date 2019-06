Propietaris de gossos multats per dur-los deslligats demanen més pipicans

Veïns de Manresa han iniciat una recollida de firmes per demanar a l'Ajuntament que habiliti més espais a la ciutat on portar els gossos deslligats. Actualment només hi ha quatre pipicans a Manresa, on els animals poden anar solts, fet que provoca que molts ciutadans treguin a passejar el seu gos en altres zones de la ciutat que amb els anys s'han convertit, de forma informal, en pipicans.

És el cas del pati que hi ha dar-rere el Casino, on habitualment la gent passeja gossos sense lligar. Com que no és un espai considerat pipicà, els animals haurien d'anar lligats. La setmana passada, segons ha pogut saber Regió7, una patrulla de la Policia Local va multar tres propietàries de gossos per tenir-los-hi deslligats. Cada una va ser sancionada amb 300 euros. També s'han multat altres propietaris de gossos per la mateixa circumstància al parc de la Seu i a la zona verda del carrer Abat Oliba, la gespeta.

En declaracions a aquest diari, Anna Garcia, una de les propietàries multades, assenyala que el fet de deixar deslligats els animals en llocs com el pati del Casino és causat per la manca de zones d'esbarjo per a gossos a Manresa. «A primera hora del matí i a última del vespre és molt habitual que uns quants ens trobem aquí. Els gossos també necessiten córrer i jugar», valora. Fa anys, diu, ja van demanar a l'Ajuntament que unes hores al dia hi fos permès deixar els gossos deslligats. Llavors, amb la regidora Mercè Rosich al capdavant de Salut, «se'ns va dir que s'estudiaria la proposta de crear més pipicans i que aquest pati seria unes hores al dia espai lliure per a gossos, però al final no se'ns va fer cas. Per això ara hem decidit tornar-hi». Aquesta setmana s'ha activat a la plataforma Change.org una recollida de firmes, però des de l'Ajuntament s'ha informat els afectats que no és vàlida i que cal que les signatures es recullin en paper, i que hi constin el DNI i les dades dels firmants. Així ho faran. Per aconseguir més difusió de la campanya i el màxim de suports, les afectades asseguren que es demanarà també la col·laboració de veterinaris i botigues d'animals.

«Un import exagerat»

Garcia, que està jubilada, no està d'acord amb la multa. «300 euros... A l'hora que van venir els agents, 3/4 de 9 del matí, no hi havia ningú més al pati. No són gossos potencialment perillosos... Jo tinc un labrador, ja vell i que sempre jau, i els altres dos són un gos salsitxa (teckel) i un schnauzer. Estic esperant que m'arribi la notificació, però la veritat és que no sé què fer. Em sembla un import exagerat». Coincideixen amb ella les altres dues propietàries multades, Concepció Sala i Begoña Edo. Un cop els arribi la multa, només tenen tres dies per pagar-la amb descompte. Edo ja té hora demanada amb l'equip del Síndic de Greuges per traslladar la seva reivindicació.

Durant la conversa, Garcia insisteix en la necessitat de disposar de més zones d'esbarjo a la ciutat, perquè les quatre úniques que hi ha «són petites, lluny del centre, no hi ha fonts ni ombres i estan descuidades». Assegura, però, que cada cop que s'ha traslladat aquesta queixa al consistori la resposta ha sigut que «a Manresa hi ha molts amants dels gossos i gent que els odia. S'ha de respectar».