Arribada de la Flama del Canigó i encesa del peveter

Carme Forcadell ha escrit el missatge d'enguany de la Flama del Canigó, que un any més arribarà a Manresa, la vigília de Sant Joan, en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració d'Imagina't i la participació de diverses entitats de cultura popular.

Diumenge a les 5 de la tarda, la Flama serà rebuda a la Muralla i traslladada a la Plana de l'Om, on serà custodiada i hi haurà danses d'arreu dels Països Catalans, a càr-rec de Tradiball Endansa, i cant coral, amb el Taller de cançons de tots els temps. La Flama arribarà a les 8 del vespre a la plaça Major. Tot seguit es donarà pas a la revetlla organitzada com cada any per Imagina't. Durant tota la tarda, la Plana de l'Om acollirà l'exposició itinerant: «Judici a la Democràcia, els drets perseguits», promoguda per Òmnium.