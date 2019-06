Quart semestre amb saldo positiu de botigues obertes al barri vell manresà

Fa set anys que l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants compta cada sis mesos les botigues obertes i tancades d'aquest sector del Barri Antic de Manresa. El darrer recompte ofereix un saldo positiu, igual que els tres anteriors, i mostra que ara hi ha 9 establiments amb la persiana apujada més que fa 2 anys.

Segons la darrera estadística, del 30 de novembre del 2018 al 31 de maig del 2019 hi ha hagut 4 botigues obertes i 2 de tancades, el que suposa passar de 96 establiments en funcionament a 98.

L'altra cara de la moneda són els 57 baixos comercials sense activitat que encara queden i que suposen el 37% del total.

El maig del 2012, quan va començar el recompte dels comerços, hi havia 114 botigues obertes en aquest sector.

Es va començar a fer perquè hi havia preocupació a causa de la fallida de comerços que no podien mantenir l'activitat pels efectes de l'impacte de la crisi econòmica.

No anaven desencaminats i fins al maig del 2017 a cada nou recompte hi havia noves baixes. També hi havia altes, però les notícies dolentes superaven les positives.



Dos anys de bones notícies

Aquest quart recompte positiu referma la tendència a la recuperació de l'activitat comercial del sector, que ja fa 2 anys que dura.

Dels quatre subsectors dels quals es fa seguiment, en tres hi ha un comerç més en funcionament i en l'altre, un menys.

El subsector que manté una tendència negativa és el del Joc de la Pilota, plaça dels Drets i carrer de Serarols. En aquest espai hi havia hagut 14 locals comercials, dels quals fa 7 anys en funcionaven deu, i ara només 3.

Cal recordar que el maig del 2012 hi havia 114 botigues obertes en aquest sector del Barri Antic i actualment en són 98, així que el resultat total després de catorze semestres de control és que s'han perdut 16 establiments.

O sigui que encara falta recuperar més d'una quinzena de comerços per situar-se al mateix nivell que fa 7 anys.

Si es mira l'evolució al llarg dels darrers 2 anys, del maig del 2017 al maig del 2019, han obert en aquest sector 26 botigues i n'han tancat 17, el que dona el saldo positiu de 9 establiments esmentat amb anterioritat.

Aquesta situació contrasta amb el fet que des del maig del 2012 fins al maig del 2017 cada cop hi hagués més persianes abaixades i menys d'apujades.

Pel que fa al conjunt del període durant el qual s'ha fet seguiment, 5 anys ha estat negatiu i dos anys positiu.