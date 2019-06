El crematori de Manresa ja està enllestit i en espera que finalitzin les obres de l'entorn

El crematori de Manresa no es podrà posar en funcionament en la data prevista a causa de l'endar-reriment de les obres que s'estan duent a terme als accessos del nou equipament, al polígon de la Plana del Pont Nou. Els treballs haurien d'estar enllestits a final d'aquest mes però, segons ha pogut saber Regió7, encara hi ha almenys un mes més de feina.

Això significa que el camí de Rajadell continuarà tallat al trànsit i que la nova planta incineradora de cadàvers, la primera a la comarca del Bages, encara no es podrà posar en funcionament malgrat que Mémora, l'empresa que firma el projecte, ja n'ha finalitzat la construcció. De fet, a l'interior de l'edifici ja s'hi pot observar mobiliari i també l'exterior transmet la sensació d'estar acabat, amb vegetació que envolta el crematori i la porta metàl·lica d'entrada ja instal·lada.

Quan es van iniciar les obres als accessos, a final de març, es va anunciar que tindrien una durada de tres mesos, termini que ja ha expirat i que no s'ha pogut complir perquè, segons fonts de l'Ajuntament de Manresa, les companyies de serveis –especialment Endesa i Gas Natural– s'han endarrerit en la seva intervenció per desplaçar les xarxes afectades per l'obra. Segons les mateixes fonts, el trasllat de diferents serveis –entre els quals pals elèctrics i telefònics– no formava part de les previsions inicials d'obres.

Això provocarà que la finalització de l'obra es retardi al voltant d'un mes respecte al previst, sempre segons fonts del consistori. Durant aquestes setmanes continuarà tallat el trànsit al camí de Rajadell entre el camí del Suanya i el carrer de la Lemmerz. Els vehicles que circulen pel camí de Rajadell provinents de l'avinguda Pirelli es desvien pel carrer Lemmerz cap al carrer Torroella, i no poden seguir amunt, en direcció a la C-25. I l'accés al polígon s'ha de fer per la carretera de Sant Joan i no per l'eix Transversal.



Conveni no aprovat?

L'explicació de l'Ajuntament, però, no és compartida per les companyies de serveis. Fonts d'Endesa consultades per aquest diari han assegurat en resposta als arguments municipals de l'endar-reriment de les obres que no han pogut actuar als terrenys on s'està construint el crematori perquè el conveni que ha d'autoritzar l'electrificació de la parcel·la encara no està aprovat.

Atès que el polígon de la Plana del Pont Nou no està electrificat, calia fer la instal·lació de les línies elèctriques a la zona edificable. Endesa s'espolsa la responsabilitat de l'endarreriment i l'atribueix a l'Ajuntament. Fonts de l'empresa diuen que estan esperant que el consistori aprovi el conveni d'electrificació parcial de la parcel·la on s'ha construït la incineradora per poder començar les obres de trasllat de les xarxes de serveis. Sobre aquesta acusació, l'Ajuntament no s'ha pronunciat.



Primer pas d'un gran projecte

El pressupost de l'obra és de 509.818 euros i forma part de les obres d'urbanització del Pla Parcial, el cost del qual assumeixen els propietaris del sector. Aquest pressupost inclou 58.798 euros a càrrec de Serveis Funeraris de Barcelona per fer unes actuacions complementàries necessàries per adaptar les obres de la primera fase a la topografia del terreny.

L'actuació és el primer pas de la gran urbanització al polígon del Pont Nou pendent fa més d'una dècada –el pla urbanístic es va aprovar el 2005 de forma definitiva– i valorada en 15 milions d'euros. El mes de febrer passat, la junta de govern local de l'Ajuntament de Manresa va aprovar l'expedient de contractació de les obres d'urbanització d'aquesta primera fase per valor de mig milió d'euros.

Aquesta inversió forma part dels 3,3 milions d'euros que Mémora haurà destinat a la construcció del tanatori i crematori a Manresa. La companyia va iniciar les obres el gener del 2018 amb la previsió inicial que l'equipament estigués a punt a final d'any, però l'octubre la data de la posada en marxa ja es va retardar al gener. Malgrat que l'edifici s'ha acabat enllestint sense una gran demora, falta urbanitzar tot l'entorn. Sembla, doncs, que el nou servei es començarà a oferir almenys mig any més tard del previst.