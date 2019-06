Junyent serà regidor d'hisenda tot el mandat a banda d'alcalde el primer any

La incògnita de quin seria el futur de l'alcalde Valentí Junyent quan d'aquí a 1 any traspassi la vara a Marc Aloy ha quedat resolta. El cap de files de Junts per Manresa serà el nou regidor d'Hisenda, càrrec que assumirà de manera immediata i que mantindrà quan ja no sigui alcalde, entre el 2020 i el 2023. En el ple municipal previst per al dijous de la semana vinent, 27 de juny, a les 5 de la tarda, es donarà compte d'aquestes funcions i s'aprovaran els salaris i dedicacions, entre d'altres qüestions relacionades amb la constitució de la nova Corporació municipal.

Aquesta és una de les sorpreses de la presentació del cartipàs que han fet Valentí Junyent i Marc Aloy.

El regidor d'Urbanisme serà la persona que el cap de llista republicà, Marc Aloy, ja va fitxar amb aquesta intenció, l'exalcalde de Callús David Aaron López. Un altre pes pesant serà Cristina Cruz com a cap de desenvolupament local i amb la pretensió ja exposada en campanya de posar sota un mateix sostre els deferents serveis de promoció econòmica i ocupació.

Una altra republicana, Mariona Homs, serà la regidora de serveis socials i Anna Crespo continuarà com a regidora de Cultura.

La Policia Local l'assumirà el polivalent Joan Calmet que també serà el regidor de turisme i promoció de ciutat. Un altre postconvergent, Toni Massegú, portarà educació, una opció que s'adiu amb la seva condició d'exdirector dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central i exdirector general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Amb aquesta estructura es considera que es fa possible donar compliment a les línies bàsiques de l'acord de govern per al període 2019-2023 entre les dues forces, que dona un nou impuls al que ja es va signar per al període 2016- 2019, i que se centren en la necessitat de seguir fent realitat projectes, programes, actuacions i iniciatives que permetin potenciar Manresa com una ciutat verda i sostenible, dinàmica, acollidora, cívica i propera, i com una capital compromesa amb les llibertats, la justícia social i el futur del país.

Cal tenir en compte que a Junts per Catalunya li corresponia l'elecció d'un diputat provincial pel partit judicial de Manresa. Dimarts, 18 de juny, es va celebrar una assemblea d'electes locals per escollir la candidatura a optar a la plaça de Diputat Provincial. El candidat escollit va ser Josep Tarín, alcalde de Talamanca. Fins ara, la plaça de diputat provincial l'ocupava l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, sent diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient.

Aquesta és la distribució del cartipàs municipal:

ALCALDE:

Valentí Junyent Torras

REGIDOR DE LA PRESIDÈNCIA:

Marc Aloy Guàrdia

TINENTS D'ALCALDE:

Primer tinent d'alcalde: Marc Aloy Guàrdia (ERC)

Segon tinent d'alcalde: Joan Calmet Piqué (JxM)

Tercera tinent d'alcalde: Cristina Cruz Mas (ERC)

Quart tinent d'alcalde: Antoni Massegú Calveras (JxM)

Cinquè tinent d'alcalde: David Aaron López Martí (ERC)

Sisena tinent d'alcalde: Núria Masgrau Fontanet (JxM)

1-ÀREA DE SERVEIS GENERALS

President: Joan Calmet Piqué (JxM)

-Regidoria delegada d'Hisenda: Valentí Junyent Torras (JxM)

-Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert: Muntsa Clotet Massana (ERC)

-Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Joan Calmet Piqué (JxM)

2-ÀREA DE TERRITORI

President: David Aaron López Martí (ERC)

-Regidoria delegada d'Urbanisme i Mobilitat: David Aaron López Martí (ERC)

-Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via pública i Ciutat Intel·ligent: Josep Gili Prat (JxM)

-Regidoria delegada de Ciutat Verda: Pol Huguet Estrada (ERC)

3-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Presidenta: Cristina Cruz Mas (ERC)

-Regidoria delegada d'Ocupació, Empresa i Coneixement: Cristina Cruz Mas (ERC)

-Regidoria delegada d'Indústria, Comerç i Activitats: Núria Masgrau Fontanet (JxM)

-Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat: Joan Calmet Piqué (JxM)

-Regidoria delegada de Centre Històric: Claudina Relat Goberna (JxM)

4-ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

President: Antoni Massegú Calveras (JxM)

-Regidoria delegada d'Acció i Inclusió Social: Mariona Homs Alsina (ERC)

-Regidoria delegada Nova ciutadania i Cooperació: Jamaa Mbarki el Bachir (ERC)

-Regidoria delegada d'Habitatge: Jamaa Mbarki el Bachir (ERC)

-Regidoria delegada de Cultura i Festes: Anna Crespo Obiols (ERC)

-Regidoria delegada d'Infància, Joventut i Persones Grans: Rosa M. Ortega Juncosa (JxM)

-Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme: Núria Masgrau Fontanet (JxM)

-Regidoria delegada de Ciutat Saludable: M. Mercè Tarragó Costa (JxM)

-Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats: Antoni Massegú Calveras (JxM)

-Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI: Cristina Cruz Mas (ERC)

-Regidoria delegada d'Esports: Antoni Massegú Calveras (JxM)