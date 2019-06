Junyent serà regidor d'hisenda tot el mandat a banda d'alcalde el primer any

La incògnita de quin seria el futur de l'alcalde Valentí Junyent quan d'aquí a 1 any traspassi la vara a Marc Aloy ha quedat resolta. El cap de files de Junts per Manresa serà el nou regidor d'Hisenda, càrrec que assumirà de manera immediata i que mantindrà quan ja no sigui alcalde, entre el 2020 i el 2023.

Aquesta és una de les sorpreses de la presentació del cartipàs que han fet Valentí Junyent i Marc Aloy.

El regidor d'Urbanisme serà la persona que el cap de llista republicà, Marc Aloy, ja va fitxar amb aquesta intenció, l'exalcalde de Callús David Aaron López. Un altre pes pesant serà Cristina Cruz com a cap de desenvolupament local i amb la pretensió ja exposada en campanya de posar sota un mateix sostre els deferents serveis de promoció econòmica i ocupació.

Una altra republicana, Mariona Homs, serà la regidora de serveis socials i Anna Crespo continuarà com a regidora de Cultura.

La Policia Local l'assumirà el polivalent Joan Calmet que també serà el regidor de turisme i promoció de ciutat. Un altre postconvergent, Toni Massegú, portarà educació, una opció que s'adiu amb la seva condició d'exdirector dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central i exdirector general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Amb aquesta estructura es considera que es fa possible donar compliment a les línies bàsiques de l'acord de govern per al període 2019-2023 entre les dues forces, que dona un nou impuls al que ja es va signar per al període 2016- 2019, i que se centren en la necessitat de seguir fent realitat projectes, programes, actuacions i iniciatives que permetin potenciar Manresa com una ciutat verda i sostenible, dinàmica, acollidora, cívica i propera, i com una capital compromesa amb les llibertats, la justícia social i el futur del país.

Cal tenir en compte que a Junts per Catalunya li corresponia l'elecció d'un diputat provincial pel partit judicial de Manresa. Dimarts, 18 de juny, es va celebrar una assemblea d'electes locals per escollir la candidatura a optar a la plaça de Diputat Provincial. El candidat escollit va ser Josep Tarín, alcalde de Talamanca. Fins ara, la plaça de diputat provincial l'ocupava l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, sent diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient.