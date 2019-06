El Montepio celebrarà un Sant Cristòfol solidari amb reconeixements als associats

El Montepio es prepara per a una nova edició de Sant Cristòfol, patró dels conductors, que aquest any es farà el dimecres 10 de juliol i que tindrà un component solidari, ja que els diners recaptats a la benedicció de vehicles es destinaran a la Fundació Althaia, per a la millora de l'atenció dels infants i joves.

Els actes començaran a les 12 del migdia amb la tradicional Missa, que es farà a l'església de l'Hospital Sant Andreu. Seguidament, a la sala d'actes del Montepio tindrà lloc l'acte de reconeixement a associats i personalitats, en el qual s'homenatgen l'associat més jove, el més veterà i persones o entitats que s'hagi destacat per la seva tasca a favor del territori. Enguany, hi serà present el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau.

El Premi a la Fidelitat serà per a Alfons Torres, de 94 anys, que és soci del Montepio des de l'any 1946. El Premi a la Confiança recaurà en Domènec Álvarez, un dels associats més joves, amb només 22 anys. D'altra banda, Josep Peraire, que havia format part de la Junta Directiva del Montepio durant 8 anys i que actualment és membre de la Comissió Consultiva, rebrà el Premi a la Trajectòria. Durant l'acte, també es farà un reconeixement pòstum al doctor Carles Garriga.

A les 5 de la tarda, es farà l'acte de reconeixement i entrega de diplomes als associats que fa 50 anys o més que formen part del Montepio. I a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Jordi, confluència amb el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, tindrà lloc la tradicional exposició i benedicció de vehicles, la recaptació de la qual anirà destinada a Althaia.