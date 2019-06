Rescaten un aligot d'una bassa d'aigua a l'Oller del Mas

ARXIU PARTICULAR

Els dos jugadors de golf, Valentí Tuneu i Xavier Casas, amb l'aligot rescatat ARXIU PARTICULAR

Dos jugadors de golf van rescatar un exemplar d'aligot que havia caigut dins una gran bassa d'aigua al camp de golf de l'Oller del Mas.

Com cada dia, Xavier Casas i Valentí Tuneu, de l'equip Pitch&Putt de l'Oller del Mas, es disposaven a anar a entrenar-se quan, per la seva sorpresa, dimarts passat, «el Valentí va veure un ocell molt gros que flotava dins l'aigua amb les ales esteses», explica Casas, i afegeix que «no es movia gens i semblava mig mort». Els dos jugadors de golf van utilitzar el pal, d'uns cinc metres de llarg, del recollidor de pilotes de golf per tocar l'au i comprovar si estava viva. Finalment, l'aligot s'hi va agafar amb les urpes i van aconseguir rescatar-la.

Casas i Tuneu van comprovar que l'au estava «molt prima i molt cansada», i dedueixen «que es va passar quasi tota la nit a la bassa». El motiu de per què va caure a la bassa, «no ho sabem, però aquí hi ha ànecs i granotes i potser va descendir per caçar», explica Casas.



Avís als agents rurals



De seguida van donar avís a l'Ajuntament de Manresa, que els van derivar als agents rurals. Al cap d'un quart d'hora, una parella d'agents rurals van recollir l'aligot i el van portar a un centre de recuperació. Tot i que estaven preocupats per si la vida de l'aligot corria perill, els agents rurals «ens van afirmar que es recuperaria». Satisfets per l'experiència viscuda, Casas comenta que «vam fer la bona obra del dia».