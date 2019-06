El solar dels 11 milions permetrà obrir un carrer nou a les Escodines de Manresa

L'Ajuntament de Manresa preveu recuperar part dels 11 milions que costarà el solar de les Saleses. 13 si es tenen en compte els interessos. El preu el va determinar una sentència judicial. Ple de desnivells, males herbes i canyes, ara forma part d'un pla de millora urbana que recupera la vella aspiració de fer un carrer nou que aniria des de les piscines municipals fins just al davant del Casal de les Escodines. El solar formaria part d'aquesta nova trama urbana. La paradoxa del cas és que si el terreny no fos municipal seria difícil tirar endavant el pla. Ara l'Ajuntament té un percentatge important de propietats a la zona, i per això pot impulsar la iniciativa. La resta són petits propietaris.

El solar es preveu que sigui zona verda, però la inclusió del terreny a l'esmentat pla permetria recuperar part del que ha costat amb els beneficis que generaria la construcció d'habitatges nous previstos en el projecte, bàsicament al voltant del nou carrer. Els 11 milions és el preu que el 2011 un jutge va obligar a pagar a l'Ajuntament perquè el terreny en qüestió va estar afectat urbanísticament però al cap dels anys el govern municipal no hi va acabar fent res. Els propietaris van acudir a la Justícia per reclamar una expropiació forçosa, i va dictar que valia 11 milions.

Recuperar una petita part

Tot i així l'Ajuntament no s'ha aventurat a donar una xifra dels diners que podria recuperar, però no seran pas els 11 milions més els interessos que acabarà costant. «No recuperarem la inversió, però és millor obtenir un petit benefici que no pas no tenir res», assegura el fins ara regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Marc Aloy. Tampoc no se sap quan es podrà executar el projecte. De moment és sobre plànol.

El solar més car de Manresa a compte dels pressupostos municipals havia de ser una zona verda, segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 1997. Amb l'actual ho continua sent. Però com que ara ja és de propietat municipal s'ha inclòs en el Pla de Millora Urbana de les Saleses. Aloy explica que l'Ajuntament «no va rebre aquests terrenys en una cessió gratuïta, sinó que va costar molts diners. Ha suposat una despesa important». Per això a l'hora de redactar el nou POUM es va considerar oportú incloure'l dins aquest àmbit de transformació. Com que l'Ajuntament n'és el propietari n'obtindrà un aprofitament.

El nou carrer partiria de davant les piscines municipals i aniria a parar al Casal de les Escodines, a la confluència dels carrers Sant Bartomeu, Caputxins i Nou de Santa Clara. Passaria per darrere de la Casa de la Solidaritat Flors Sirera i la Llar Sant Joan de Déu, que actualment acull refugiats i que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet (l'antiga residència de les germanetes dels Pobres). El pla recull tots els terrenys públics i privats entre sota el turó de les Saleses i els darreres de les cases de les Escodines.

Pacificar el carrer Escodines

L'objectiu principal del pla urbanístic és l'obertura del nou carrer, un enllaç directe entre la Via de Sant Ignasi i el Nou de Santa Clara que evitaria el trànsit de vehicles als carrers Escodines i Sant Bartomeu, estrets, de plataforma única i amb prioritat per a vianants. «És un bypass que permetrà pacificar les Escodines», explica Aloy.

Seria al voltant d'aquest nou carrer on anirien les noves edificacions d'habitatges. Però tot i així no serà fins que no es redacti d'una forma definitiva el Pla de Millora Urbana de les Saleses que s'acabarà de definir on es podrà construir. La fitxa provisional del projecte preveu, però, que els nous habitatges estiguin lligats al carrer que s'obrirà i que «les edificacions tinguin façana al nou vial». En canvi el solar de les Saleses es manté com a zona verda «perquè és municipal, fa pendent i seria difícil encaixar-hi un edifici», comenta Aloy.