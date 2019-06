La Baixada dels Drets continua encallada

Les obres a la nova Baixada dels Drets s'eternitzen. La reurbanització havia de quedar enllestida el desembre, segons les previsions inicials. Una mala planificació de l'obra, en opinió de l'Ajuntament de Manresa, va fer que per Nadal es fixés un nou termini per acabar els treballs: Setmana Santa, l'abril passat. Però tampoc. Haurà de ser aquest estiu, sis mesos després del previst.

Els darrers dies el gruix de l'obra s'ha enllestit i la Baixada dels Drets ja és practicable per als vianants, encara que no del tot. La rampa que connecta la Baixada dels Drets amb el carrer Sobrerroca no s'ha obert fins a aquesta setmana. Qui volia anar cap al centre de la ciutat o la plaça Major havia de pujar forçosament per les escales que hi ha al tram final, missió pràcticament impossible per a persones amb problemes de mobilitat o carregades amb cotxets i carrets d'anar a comprar. A part d'això hi ha detalls per enllestir i afinar, i fins ahir a l'accés des del Sobrerroca encara hi havia tanques d'obres, igual que en alguns trams de la baixada. Ara s'hi tornen a veure operaris.



La nova font

Un dels punts pendents d'enllestir és la font que hi haurà sota mateix de la placeta dels Drets, al capdamunt del carrer. Es tracta d'un sobreeixidor, una pica i una cisterna que van aparèixer durant les obres. Els arqueòlegs van determinar que es tractaria d'un sobreeixidor del primer terç del segle XVIII i seria un punt d'abastament públic d'aigua tenint en compte que era a peu de carrer, sota mateix del portal de Sobrerroca. Es va decidir conservar el sobreeixidor i reconvertir-lo en una font. Aquesta setmana hi havia operaris treballant a la zona per enllestir-lo.

En una de les rampes que dona accés als habitatges de la Baixada dels Drets encara hi ha una tanca amb una malla negra que amaga tot de runa al terra. Al llarg de tota la Baixada dels Drets també hi ha diverses tanques en punts on cal repassar llambordes i acabats.

Les obres van començar el 26 de març de l'any passat. Tenien una durada prevista de 8 mesos, però les pluges, les restes arqueològiques que s'hi van trobar, com com un carreró subterrani i el primer paviment de la baixada dels Drets, que seria dels segles XVII o XVIII, van fer que es traslladés el final de les obres a Nadal. A això s'hi van afegir problemes a l'hora de fer les canalitzacions dels serveis que hi passen, com el clavegueram, llum, gas o les xarxes de telecomunicacions.

La Baixada dels Drets va anar prenent forma molt a poc a poc. Ara és una rampa d'un sol nivell amb replans d'accés als habitatges a banda i banda i més espais de vegetació. El projecte té un pressupost de gairebé 700.000 euros que ha assumit Criteria Caixa per les càrregues urbanístiques de Fàbrica Nova, de la qual té part de la propietat. Les obres han anat a càrrec la multinacional francesa Eiffage.