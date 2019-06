El carrer Nou dona la benvinguda a l'estiu amb tires de colors

Els comerciants del carrer Nou de Manresa han decidit engalanar el car-rer amb estructures de colors per donar la benvinguda a l'estiu i cridar l'atenció de vianants i compradors. S'han penjat 38 estructures rodones de les quals pengen tires de roba de colors. Són de roba perquè no es facin malbé amb les inclemències del temps, expliquen. També s'han col·locat torretes de flors a bona part de les entrades dels comerços. «Es tracta d'ambientar el carrer, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú», afirmen representants de l'associació de comerciants del carrer Nou. Així mateix és previst que es canviï la il·luminació per leds. Aquests dies l'Ajuntament ha instal·lat tres torretes davant de can Jorba per evitar que hi aparquin vehicles.