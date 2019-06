Una cooperativa invertirà 2 milions per construir 16 pisos comunitaris

Recreació de com quedaria la plaça de l'Hospital amb el nou edifici ja construït, al fons a la dreta arxiu particular

Vida comunitària en habitatges ni de lloguer ni de compra, sinó de tots perquè que es consideren un bé d'ús. Amb espais comuns com la cuina, el menjador i la bugaderia, i pisos o unitats de convivència on es respecti la privacitat de cadascú. Aquest és el projecte que la cooperativa La Raval impulsa a Manresa, una iniciativa pionera a la ciutat i amb pocs casos més a Catalunya.

A final d'any començaran les obres de l'edifici de 16 habitatges a la plaça de l'Hospital, en un solar municipal cedit per l'Ajuntament de Manresa a través d'un concurs públic. El projecte suposarà una inversió de 2 milions d'euros. És previst que s'enllesteixi en dos anys i se sumarà a la transformació de tot l'entorn de l'Anònima, ja que un passatge unirà la plaça amb l'antiga fàbrica.



Projecte social transformador

El projecte cooperatiu és un nou model d'accés a l'habitatge en el qual conflueixen diversos objectius com «recuperar la vida comunitària intergeneracional que s'està perdent a la ciutat, on la gent es tanca als seus pisos», explica Raquel Fernández, de La Raval. En la iniciativa hi ha famílies amb nens petits, el més menut té 2 anys, i gent adulta jubilada de 72 anys. «Creiem que aquesta diferència generarà relacions i ens podrem ajudar a compartir aquestes fases de la vida». També es proposen establir relacions amb el barri, promoure una arquitectura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i en l'àmbit econòmic fomentar un finançament alternatiu i ètic.

Segons Conxita Olivé, «el projecte, més enllà de fer un edifici amb 16 unitats de convivència, és un projecte de vida per centrar-nos molt en la cura de les persones que hi viuen, tot respectant els espais de privacitat de cada unitat. Valorem tenir més espais comuns per relacionar-nos sense claudicar en el tema de la privacitat, que considerem molt important». Per als membres de La Raval, més que una iniciativa urbanística, és un projecte social i transformador. «És una història que, si la fem bé, crearem precedent. Estem parlant de compartir vivències, economia, espai públic i de comprometre'ns amb el barri», assegura Rosa Escalé.



Espais modulars

El projecte arquitectònic, que s'ha d'acabar d'afinar, preveu que els principals espais comunitaris siguin a les plantes inferiors. Hi haurà tres models de pisos. Els petits, entre 45 i 50 metres quadrats; els mitjans, entre 60 i 65; i els grans, entre 78 i 80. La construcció serà modular. Això vol dir que la mida dels pisos podrà canviar en funció de les necessitats de les famílies o les persones que hi visquin, que poden canviar al llarg del temps. Un pati central vertebrarà l'edifici. L'accés als habitatges i als espais en comú es farà a través d'aquest pati, que també s'ha concebut com una eina per estalviar energia. Funcionarà com un hivernacle a l'hivern i per generar moviment d'aire fresc a l'estiu. El sostre de l'edifici estarà enjardinat.

El cost del projecte s'està acabant d'ajustar amb un pla de viabilitat, però es calcula que pujarà a dos milions. El 20 % sortirà d'una aportació de capital que fa cada família o unitat de convivència. La resta l'aportarà una entitat financera ètica i es retornarà com si fos un lloguer.



Dos pisos disponibles

Actualment els membres de la cooperativa són 22 adults i 8 nens que formen 14 unitats familiars. Hi ha, doncs, dos habitatges disponibles. El projecte opta a un dels premis Germinador Social 2019 d'innovació social per a la transició energètica que impulsen Som Energia i Coop57.

L'edifici s'alçarà en tres finques municipals de l'Ajuntament al número 10 de la plaça de l'Hospital i els números 1 i 3 del carrer de l'Hospital. S'han adjudicat per concurs públic. Se cedeixen per 75 anys amb possibilitat d'allargar-ho 15 més. La cooperativa ja disposa del dret de superfície.