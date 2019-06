S'obliden 7 hores un ancià a urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Un ancià de 81 anys s'ha passat més de 7 hores «oblidat» a urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El pacient, que es recupera d'un ictus, ha estat traslladat aquest dissabte abans de les 11 del matí a Urgències per una possible lesió al maluc. A les 13.36 del migdia ha rebut l'informe mèdic i se li ha comunicat que s'avisava a l'ambulància per traslladar-lo al seu domicili.

A 2/4 de 9 del vespre, però, continuava al box d'Urgències que ja feia hores que hauria d'haver deixat.

Segons Urgències de Sant Joan de Déu, la situació és responsabilitat de l'empresa de Transport Sanitari de Catalunya, mentre que aquesta afirma que el trasllat no ha estat comunicat per l'Hospital.