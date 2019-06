Tallen un carril de sortida a la carretera de Vic, a la Pujada Roja

A partir de dimarts vinent es tallarà un dels dos carrils de circulació de sortida de la ciutat en un tram de la carretera de Vic, a la Pujada Roja. La mesura durarà set setmanes. El tall serà entre els car-rers Artés i Navarcles. Aigües de Manresa hi farà obres de millora de la xarxa de clavegueram. També es prohibirà l'estacionament en l'àmbit d'afectació, a la zona comercial que hi ha al costat dret en direcció sortida. Sí que s'habilitaran accessos per poder accedir als comerços de l'àrea afectada. Aquests accessos, però, s'aniran modificant a mesura que avancin les obres.