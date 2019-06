El TEDxManresa analitzarà com aprofitar millor el temps

Una nova edició de les xerrades TEDx arriba a Manresa el 5 de juliol, aquest cop centrada en la idea de tempus fugit, «el temps vola». Nou ponents són convidats a reflexionar sobre aspectes com en què invertim el nostre temps, el temps que no tenim, l'essència del present, bioritmes o temps de denúncia, entre d'altres.

La jornada tindrà lloc el 5 de juliol a la Sala Petita del Kursaal, de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia. Ahir es va fer la presentació de la 8a edició del TEDx, que tindrà nou ponents: Aina Font, periodista manresana; Eloi Vila, economista bagenc; Enric Bastardes, il·lusionador; Francesc Rota, doctor en física i membre de Frescoop; Jaume Agustí Colell, investigador; Lluïsa Albadalejo, veïna del Pont de Vilomara que ha superat sis càncers; Maria Rodó de Zárate, activista feminista i geògrafa; Nil Roda, coordinador de projectes de la Fundació Naccari Ravà, que actualment treballa a Suècia; i Santiago Estaún, doctor en Psicologia i catedràtic emèrit a la UAB.

Manresa és una de les 2.500 ciutats on des de l'any 2012 se celebren les TED Talks, miniconferències d'un màxim de 18 minuts sobre aquelles idees que poden ser motiu de canvi, i que permeten convertir gent local que incentiva canvis i que té idees inspiradores en actors i agents catalitzadors. Actualment aquestes xerrades reben més de tres milions de visites diàries en l'àmbit mundial a la xarxa, i al voltant d'uns 50.000 voluntaris de tot el món posen en escena un esdeveniment local TEDx, proporcionant traduccions a més de 100 idiomes.

A Manresa, el 5 de juliol, el públic amb idees també podrà participar-hi fent un minut d'or, que se celebrarà per quarta vegada. Es tracta d'un espai de curta durada on una persona que ha presentat una idea a l'organització pot pujar a l'escenari del TEDx i exposar-la.

150.000 visualitzacions

Les set edicions que s'han dut a terme fins ara a Manresa ja tenen més de 150.000 visualitzacions, segons fonts de l'organització. Hi han participat un total de 76 ponents i el pressupost ha estat de 32.000 euros.

Les inscripcions per a la vuitena edició, que tenen un cost de 15 euros i estan limitades a 100 persones, es poden fer a www.tedxmanresa.com. Les conferències es podran seguir en directe per streaming via web, i al cap de pocs dies tots els vídeos es penjaran a la xarxa. La jornada acabarà amb un dinar per als participants.