La residència de la Sagrada Família fa 31 anys i estrena una sala de fisioteràpia

La compra de la totalitat dels pisos de l'edifici número 8 del carrer Vallès ha permès a la residència d'avis Sagrada Família ampliar els seus serveis. L'entitat assistencial disposa d'una perruqueria i una sala de fisioteràpia. La residència ha celebrat el seu 31è aniversari i recentment ha posat en marxa un servei d'atenció domiciliària.

La sala de fisioteràpia s'ha pogut crear gràcies als 6.000 euros del premi Rotary Simeó Selga que la residència va rebre a principi d'aquest any després de guanyar per votació popular.

No són les úniques millores que hi ha hagut recentment a la residència. A l'edifici número 6 del mateix carrer, on l'entitat també té la propietat d'alguns pisos, s'hi han instal·lat tres noves calderes amb capacitat per 700 litres d'aigua que proporcionen el subministrament d'aigua i de calefacció a tots els pisos de l'edifici del número 8.

Les calderes funcionen de manera automàtica i tenen un mecanisme que, en cas d'avaria d'una de les màquines, se'n posa en marxa una altra i avisa directament el servei de manteniment per informar de l'error en la caldera espatllada per tal que es pugui reparar ràpidament. També s'ha instal·lat un detector de fum a tot l'edifici per raons de seguretat.

Les noves instal·lacions es van presentar en el 31è aniversari de la residència, que s'ha celebrat fa pocs dies. Més de vuitanta persones, entre residents, familiars, veïns del barri, treballadors i i extreballadors, van poder veure l'ampliació i els nous serveis que ofereix la residència.



Els avis, millor a casa

Tot i l'ampliació de les instal·lacions, el president de la Fundació Residència d'avis Sagrada Família, Rossend Coll, explica que no creu en les residències. «Els avis han de viure a casa seva. Quan els trasllades a la residència queden descol·locats». En aquest sentit, la residència té com a objectiu incrementar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) que presta des de fa poc temps. És el mateix equipament el que ofereix els seus serveis als domicilis de les persones que ho demanen. D'aquesta manera, l'avi o àvia no ha d'abandonar el seu habitatge i no es veu obligat a deixar enrere les seves quatre parets, les seves fotografies i els seus records, comenta Coll. Actualment el SAD de la Sagrada Família atén una vintena de persones.

Una de les zones més diferencials de la residència és l'última planta de l'edifici número 8. En aquests pisos hi ha una unitat de convivència compartida. Són nou places reservades i destinades per a persones grans que tenen les capacitats suficients per no tenir la necessitat de ser vigilades i cuidades en la seva activitat quotidiana del dia a dia. Gaudeixen d'independència per fer vida normal dins i fora de la residència, però poden gaudir dels serveis que aquesta ofereix. Aquesta opció està pensada per a aquelles persones que viuen soles a casa i prefereixen gaudir de companyia i dels serveis que ofereix la residència. Avui en dia aquest servei disposa de nou places per a persones autònomes, tot i que la fundació que gestiona la residència d'avis no descarta ampliar-la en un futur.

Després de 31 anys d'història, la residència creix any rere any amb el mateix objectiu: oferir un espai acollidor, de qualitat i proper al veïnat. Actualment, la relació amb el barri fa de la residència un tret distintiu de la Sagrada Família. Es tracta d'un projecte que el va impulsar l'associació de veïns del barri. Es va posar en marxa l'any 1988.