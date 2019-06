Les Escodines passarà als joves el testimoni d'enramar

El barri de les Escodines de Manresa passarà el testimoni d'enramar els carrers als infants i joves que porten a terme activitats al Casal. Aquest cap de setmana ha celebrat les tradicionals Enramades, enguany sense els guarniments tradicionals als carrers tot i que ja estaven preparats. Divendres, que és quan les havien de col·locar als carrers Escodines i Sant Bartomeu, va caure un xàfec que va aconsellar deixar-ho perquè el material no es fes malbé. S'ha guardat per aprofitar-ho per a una altra ocasió, i al final només es va engalanar el pati del Casal.

És on s'hi han celebrat la major part de les activitats programades per l'Associació de Veïns de les Escodines. També n'hi ha hagut al carrer de la Divina Pastora.

Dissabte a la tarda la música va ser la principal protagonista de les Enramades. Hi va haver un espectacle infantil amb la participació de cinc músics amb instruments de vent que va omplir el recinte. Posteriorment hi va cantar la coral infantil de les Escodines, formada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, i a continuació van compartir escenari amb avis i àvies que prenen part en el Taller de Cançons de Tots els Temps. «Va ser un concert intergeneracional. És la primera vegada que l'organitzem i ens han quedat ganes de repetir-ho. Jo crec que és una cosa que s'ha de potenciar sempre que es pugui», comenta la presidenta de l'associació de veïns, Carme Carrió. Després hi va haver el concert del grup juvenil En clau de Bages. Ahir les activitats lúdiques, culturals i festives es van concentrar al carrer de la Divina Pastora.