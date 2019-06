Una Flama del Canigó reivindicativa encén la foguera de la plaça Major de Manresa

«Sortiu al carrer a rebre la flama, gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans, i sapigueu que, passi el que passi, ens retrobarem en llibertat». És la frase final del missatge de la Flama del Canigó que enguany ha escrit la presidenta del Parlament de Catalunya 2015-2017, Carme Forcadell, des de la presó d'Alcalá-Meco. Ahir la pubilla i l'hereu de Manresa, Anna Giralt i Dani Trujillo, van ser els encarregats de dur la Flama del Canigó a la plaça Major de Manresa i de llegir el text. L'escena de l'encesa de fogueres amb la flama procedent del Canigó es va repetir arreu de les poblacions de les comarques centrals i també de la resta de Catalunya.



A Manresa, la flama va arribar cap a les 5 de la tarda a la Plana de l'Om. Va ser rebuda amb danses i cant coral. Posteriorment, cap a les 8 del vespre, es va dur fins a la plaça Major i es va encendre el peveter que hi havia davant l'edifici de l'Ajuntament. Quan es va fer fosc va servir per encendre la foguera al mig de la plaça.



Al seu missatge Forcadell recorda que «la flama és un crit de llibertat que simbolitza la unitat de la llengua catalana per sobre de vicissituds històriques i de fronteres polítiques». També assegura que la flama ha d'esdevenir un símbol de «democràcia, justícia i llibertat».



A continuació, els cantaires del Taller de cançons de tots els temps, del Programa de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, van interpretar Muntanyes del Canigó i Els segadors.



La foguera del mig de la plaça, protegida amb tanques i sorra al terra, no es va encendre fins que es va fer fosc. Mentrestant, però, es va celebrar la revetlla sense petards, que des de fa 21 anys organitza Imagina't. La companyia Pentina el Gat va ser l'encarregada d'animar la vesprada i va implicar petits i grans a la festa.



Ahir hi va haver revetlles populars de Sant Joan a diversos barris de Manresa, així com a la plaça Gispert. En aquest cas organitzada per la CUP. Va començar amb un sopar popular i va continuar amb música. També va tenir el seu to reivindicactiu per commemorar la diada nacional dels Països Catalans.