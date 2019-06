L'ordinador i el seu rebesavi Pascaline

La imatge d'una Pascaline, la primera calculadora -que funcionava a base de rodes i engranatge- i que és l'avantpassat remot dels ordinadors, obre l'exposició «Bits, Volts i Ones: La història de les TIC», elaborada per la UPC Manresa per recórrer la història de la informàtica, l'electrònica i les comunicacions, des dels orígens fins arribar als robots de l'actualitat.

La mostra -que es pot visitar a la biblioteca Ateneu Les Bases fins diumenge, a la biblioteca del Casino de l'1 al 12 de juliol i ja ha estat a a la biblioteca del Campus Universitari- acaba amb una mirada al futur i un advertiment: «Cal plantejar-se com a societat el bon ús de tota aquesta tecnologia. Reconèixer on són els límits on la humanitat controla la tecnologia, per evitar que la tecnologia controli la humanitat és responsabilitat de tots».

Així, que una mostra de contingut eminentment tècnic amb una clara voluntat didàctica i una lliçó final que dona estructura de faula en què els animals i plantes que parlen han estat substituïts per informàtica, electrònica i comunicacions.

Entre els objectes que es poden veure hi ha un teclat i una calculadora juràssica, una màquina de codi binari, vàlvules de buit de radio i televisió, un tub de raig catòdics, disc antics d'emmagatzematge, tota mena de telèfons mòbils i aprendre com funcionava un telègraf òptic o a diferenciar la modulació AM i FM.

Entre el moment que la tecnologia caminava amb bolquers i l'actualitat, quan no cal ser gaire llest per veure que la situació se'ns està anant de les mans, hi ha tota una singladura que escriu els moments clau de l'evolució tecnològica.

La mostra, que combina plafons amb material de col·lecció i per experimentar allà mateix forma part de «Temps de robots», amb una programació en què la universitat i les biblioteques públiques ofereixen durant sis setmanes una programació en forma de cinefòrum, club de lectura, l'hora del conte, tallers, xerrades i jocs de pistes (vegeu Regió7 del 6 de juny). Aquests dies es pot veure -de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 de la tarda, dimarts i dijous de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 de la tarda i els dissabtes de 10 del matí a 2 de la tarda- el recorregut per les màquines de càlcul mecànic i automàtic, la tabuladora de targetes perforades, els primers ordinadors digitals, les màquines Enigma, el primer robot intel·ligent el 1970 i els robots domèstics fins al desenvolupament de les intel·ligències artificial i emocional que van fer néixer Sophia, el primer humanoide que disposa de targeta de crèdit.