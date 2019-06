Aleix Puig: «Em va tocar la fibra que Jordi Cruz m'obrís les portes de l'ABaC»

El guanyador de la setena edició del programa MasterChef Espanya, el manresà Aleix Puig, se sent en un núvol i està desitjant començar la seva etapa de formació al Basque Culinary. El cuiner bagenc però, explica que allò que li "va tocar la fibra" va ser que el també manresà Jordi Cruz li oferís feina al seu restaurant, l'ABaC.

El jove peixater de 26 anys va competir amb l'altra finalista Teresa Abalde, que és fotògrafa. Cadascun va fer un menú homenatge a la seva terra, ella a Galícia, i ell a Catalunya: "Volia que el menú fos com el fil conductor per explicar la meva vida, per això no podia faltar el peix", explica en una entrevista a Efe el guanyador, que va haver de dedicar-se des de jove a ajudar en el negoci familiar -una peixateria- i renunciar al seu somni de ser cuiner.

El seu primer plat va ser fer una volta més al pa amb tomàquet amb sardina, i demostrar que amb ingredients "tan simples" com pa, tomàquet i una sardina, que qualsevol pot comprar, "es pot fer un plat de final de MasterChef".

Aleix Puig va completar el seu menú amb un plat de productes marins, i unes postres que combinaven la xocolata amb la crema catalana: "Volia que representés com veig el meu futur, amb certeses i dubtes, però amb els peus a terra".

El premi és de 100.000 euros, un trofeu, el seu propi llibre de receptes i un màster de cuina al Basque Culinary Center. Aquesta etapa de formació li fa molta il·lusió, se sent "com un nen petit que va al col·legi", ja que li havia quedat "l'espina" de veure els seus companys anar a la universitat mentre ell havia de treballar.

Després de la formació al centre basc, el català continuarà la seva formació en algun restaurant i valorarà l'oferta que li va fer el cuiner Jordi Cruz per treballar a l'ABaC: "Em va tocar la fibra que m'obrís les portes de casa seva", assegura.

Treballar amb Cruz, també manresà, que ha estat el seu mentor en el programa, ha estat una experiència positiva, ja que li recorda a la seva mare, és "molt exigent" però això "té la seva recompensa", perquè ha donat molt de sí. "He estat molt a gust amb el Jordi", assegura.

Encara és molt aviat per saber què farà en el futur, valora muntar el seu propi restaurant, però tampoc no descarta altres opcions com muntar un 'càtering', el que sí sap és que, triï el que triï, "el peix hi serà present".

L'última edició de MasterChef ha rebut critiques pel seu alt component d'espectacle per davant de la cuina, però el guanyador no hi està d'acord: "Quan hi ha hagut alguna discussió, sempre ha estat en un entorn de cuina. Si algú s'ha despistat de la cuina sempre ha estat a curt termini i la cuina sempre hi ha estat present".