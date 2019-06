Comencen les festes d'estiu de la Carretera de Santpedor

El barri manresà de la Carretera de Santperdor posa en marxa demà les celebracions d'estiu amb una festa per a la gent gran, a les 5 de la tarda al local de l'associació de veïns, al número 188.

Divendres l'escenari serà can Font, on a les 7 de la tarda hi haurà una festa infantil i de 9 a 11 de la nit, havaneres amb el grup Mar i Terra. Però el dia més fort serà dissabte, quan es tallarà el trànsit per la carretera de Santpedor per fer a partir de 2/4 de 6 de la tarda festa infantil, classe magistral de zumba i concert de Parfils, botifarrada amb rom cremat, premis del concurs de decoració floral i ball de nit. A la parròquia de Sant Pere Apòstol, a les 7, exposició de manualitats i a les 8, missa, i diumenge a les 9 del matí i a les 12 del migdia, missa i piscolabis.