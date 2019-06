g. c.

Desmunten la teulada de la casa del carrer de Na Bastardes que va a terra g. c.

L'enderroc de la casa del carrer de Na Bastardes amb la Baixada dels Jueus va fent passes endavant. Tal com mostra la imatge feta ahir, ja n'han retirat la teulada i una part de les bigues que la sustentaven. L'edifici, de propietat municipal, fa anys que havia d'anar a terra però la manca de pressupost per fer-ho ho va anar endarrerint. Ara, finalment, s'ha iniciat l'enrunament, que va començar el dia 4 d'aquest mes, amb una durada de dos mesos i un cost de 103.558 euros. - G. C.