Els dos xiprers de la plaça Catalunya cremats per Sant Joan, més morts que vius

Aspecte dels dos exemplars que es van incendiar per la revetlla g. c.

La revetlla de Sant Joan va deixar molt tocats els dos xiprers que hi ha a la plaça Catalunya des de fa prop de 40 anys, al costat de la senyera que la presideix, que es van encendre per culpa dels petards que hi van llançar uns nanos pels volts de la mitjanit i que van anar a apagar els Bombers i efectius de la Policia Local. Demanat per aquest diari, el consistori va informar ahir que, tot i que encara no s'ha pres cap decisió, és molt difícil que sobrevisquin.

Ahir, un tècnic de parcs i jardins de l'Ajuntament els va anar a inspeccionar i en va fer fotos, i avui és previst que es faci una segona inspecció. Els dos exemplars han quedat molt afectats, amb danys molt greus, tenint en compte que s'ha cremat més del 80% del brancatge. S'ha d'acabar de valorar si es tallen o s'espera una mica, però, en el cas que es decideixi no tallar-los, igualment caldrà fer-los una poda molt dràstica per tal de salvar-ne alguna part.

La plaça Catalunya la va inaugurar l'alcalde Joan Cornet el 24 de juny de l'any 1982. Han calgut 37 anys perquè els dos xiprers aconseguissin el seu port actual.